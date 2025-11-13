باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج یک مطالعه تازه نشان می‌دهد که فواید سلامتی اسید ایکوزاپنتانوئیک (EPA)، اسید چربی که با محافظت قلب مرتبط است، می‌تواند از فردی به فرد دیگر تفاوت زیادی داشته باشد. این پژوهش بر نقش حیاتی متابولیسم فردی در پیشگیری از بیماری‌های قلبی–عروقی تأکید می‌کند.

دانشمندان در فنلاند بررسی کرده‌اند که اسید ایکوزاپنتانوئیک (EPA)، یکی از اسیدهای چرب امگا‑۳ موجود در روغن ماهی، چگونه بر سطح چربی‌های خون و متابولیسم کلی در بزرگسالان سالم اثر می‌گذارد. در حالی که پیش‌تر نشان داده شده بود EPA خطر بیماری‌های قلبی–عروقی را در افراد دارای کلسترول بالا یا مشکلات قلبی راکاهش می‌دهد، تأثیر آن بر کسانی که چنین مشکلاتی ندارند همچنان نامشخص باقی مانده بود. همچنین اطلاعات کمی درباره نحوه تجمع EPA در لیپوپروتئین‌ها ــ حامل‌های چربی در جریان خون وجود داشت.

در این تحقیق، ۳۸ داوطلب دوزهای بسیار بالایی از مکمل EPA دریافت کردند. نمونه‌های خون گرفته‌شده قبل، حین و پس از آزمایش، تفاوت‌های چشمگیری در واکنش هر فرد به این اسید چرب نشان داد. نمونه‌های گرفته‌شده در طول مصرف مکمل، اثر EPA را در همه شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد هر فرد یک لیپیدوم لیپوپروتئینی منحصر به ‌فرد در گردش خون خود دارد.

این مطالعه همچنین نشان داد که EPA به‌طور مؤثر جذب می‌شود و غلظت آن در خون چند برابر می‌شود. با این حال، سطح آن پس از پایان مصرف مکمل به‌سرعت کاهش می‌یابد. قوی‌ترین پاسخ‌ها در شرکت‌کنندگانی مشاهده شد که سطح پایه EPA آن‌ها پایین بود. علاوه بر این، EPA پروفایل چربی خون را بهبود می‌بخشد و اتصال لیپوپروتئین‌ها به اجزای دیواره شریان‌ها را کاهش می‌دهد. این کاهش اهمیت دارد، زیرا تجمع چنین لیپوپروتئین‌هایی عامل اصلی ایجاد آترواسکلروز است.

به دلیل کوتاه‌ مدت بودن مطالعه، اثرات بلندمدت همچنان ناشناخته باقی مانده است. با این وجود، نتایج نشان می‌دهد که EPA ترکیب چربی خون و مکانیسم‌های خطر مرتبط با آترواسکلروز را حتی در افراد سالم نیز تغییر می‌دهد. یافته‌ها، اهمیت متابولیسم را در پیشگیری از بیماری‌های قلبی–عروقی برجسته می‌کند. اثرات EPA بیش از آنچه انتظار داشتیم بین افراد متفاوت بود. همچنین نشان داده شده که این اثرات به‌سرعت از بین می‌روند.

محققان قصد دارند آزمایش‌های سلولی انجام دهند تا مشخص شود مصرف EPA چگونه بر عملکرد سلول‌های التهابی و به ‌ویژه میزان واسطه‌های لیپیدی مهارکننده التهاب اثر می‌گذارد. جالب است ببینیم که تغییرات رژیم غذایی چگونه کیفیت لیپوپروتئین یا همان اثر انگشت لیپیدی فردی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

منبع: وزارت بهداشت