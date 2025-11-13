باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرکز پایش کیفی هوای کشور اعلام کرد شاخص آلودگی هوا تا ساعت ۰۹:۰۰ امروز در اهواز ۲۲۸ و در کارون ۲۰۳ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده است که نشان‌دهنده وضعیت «بنفش» و بسیار ناسالم است.

بر اساس این گزارش، شهرهای آبادان (۱۸۵)، اندیمشک (۱۵۵)، بهبهان (۱۶۰)، خرمشهر (۱۸۷)، دشت آزادگان (۱۶۶)، شادگان (۱۶۱)، شوشتر (۱۵۳)، ماهشهر (۱۷۶)، ملاثانی (۱۹۸) و هویزه (۱۶۳) در وضعیت «قرمز» یعنی ناسالم قرار دارند.

همچنین شاخص آلودگی در آغاجری (۱۳۰)، باغ‌ملک (۱۴۱)، دزفول (۱۲۴) و هندیجان (۱۰۲) در محدوده «نارنجی» گزارش شده که ناسالم برای گروه‌های حساس است. در این شرایط، توصیه می‌شود بیماران قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در شهرهای امیدیه، اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان و هفتکل «قابل قبول» ارزیابی شده است.

مرکز پایش یادآور شد شاخص کیفیت هوا (AQI) در پنج سطح اصلی تقسیم‌بندی می‌شود: از صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور