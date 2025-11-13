باشگاه خبرنگاران جوان - معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت روز جهانی پنومونی(Pneumonia یا ذاتالریه یک بیماری التهابی ریه است)، گفت: به رغم پیشرفتهای پزشکی، پنومونی همچنان یک تهدید جدی، به ویژه برای کودکان و سالمندان، باقی مانده است.
سید سجاد رضوی در این پیام تصریح کرده است: در سال ۲۰۲۳، پنومونی مسئول مرگ ۲.۵ میلیون نفر در سراسر جهان بوده که ۶۱۰ هزار نفر از این قربانیان، کودکان زیر پنج سال بودهاند. این آمار نشان میدهد که علیرغم پیشرفتهای پزشکی، پنومونی همچنان یک تهدید جدی، به ویژه برای کودکان و سالمندان، باقی مانده است.
وی اظهار کرد: عزم و فداکاری کادر درمان اعم از پزشک و پرستار و تیم های پشتیبانی و امدادی در مراکز درمانی، چه در بخشهای اورژانس و واحدهای تخصصی عفونی و ریه و مراقبتهای ویژه و بهویژه تیمهای پیشگیری و کنترل عفونت، نقش حیاتی در کاهش بروز پنومونی و تسریع روند بهبودی بیماران داشته است.
وی همچنین از همکاری سایر سازمانها و نهادهای مرتبط، از جمله حوزههای بهداشت، غذا و دارو و محیط زیست در تأمین اقلام دارویی، واکسیناسیون، کنترل عوامل خطر محیطی و اقدامات پیشگیرانه، قدردانی کرد.
معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد: ۶۰ درصد مرگ و میر کودکان ناشی از پنومونی با سوءتغذیه مرتبط است و سهم آلودگی هوا و استعمال دخانیات در مرگ و میر سالمندان نیز قابل توجه است. بنابراین، کاهش بار بیماری تنها از مسیر درمان میسر نیست، بلکه نیازمند عزم ملی و ارتقاء فرهنگ سلامت، رعایت پروتکلهای بهداشتی، تغذیه سالم و بهبود کیفیت هوای تنفسی است.
رضوی در ادامه با اشاره به تجربیات پاندمی کووید-۱۹، تأکید کرد: یکی از درسهای مهم این دوران، اهمیت تأمین اکسیژن کافی در بیمارستانها و سرمایهگذاری در تابآوری و آمادگی مراکز درمانی بود، ما در معاونت درمان با نگاهی به این تجارب، بر توانمندسازی زیرساختهای تشخیص و درمان پنومونی، بهروزرسانی دستورالعملهای بالینی، تربیت نیروی متخصص و اولویت دادن به کنترل عفونت و تقویت زنجیره تأمین اکسیژن پزشکی تمرکز کردهایم.
وی خاطرنشان کرد: در روز جهانی پنومونی، ما ضمن تجدید پیمان با مردم شریف ایران، اطمینان میدهیم که با همکاری تمامی بخشها، گامهای مؤثری برای کاهش آسیبپذیری کشور در برابر بیماریهای تنفسی برداشته خواهد شد و از عموم مردم و رسانهها تقاضا داریم تا در ترویج فرهنگ سلامت، همکار نظام سلامت باشند.
منبع: وزارت بهداشت