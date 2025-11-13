معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: پوشش درمان بیماری سل در ایران به بیش از ۸۰ درصد رسیده، هرچند شناسایی بیماران به علت حجم بالای مهاجران غیرقانونی همچنان یک چالش است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رئیسی در دیدار خانم دکتر بندتا الگرانزی رئیس دپارتمان بیماری‌های واگیر دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت بر اهمیت همکاری‌های فنی و بین‌المللی در زمینه بیماری‌های واگیر تاکید و اظهار کرد: ایران در همسایگی کشور‌هایی مانند افغانستان، پاکستان و عراق قرار دارد که برخی بیماری‌های واگیر در آنها شیوع بالایی دارد. بنابراین، وظیفه ما تنها مراقبت از مرز‌های داخلی نیست، بلکه رسالتی جهانی بر دوش ماست، چرا که این بیماری‌ها می‌توانند فراتر از مرز‌های کشور ما گسترش یابند.

وی با اشاره به تهدید‌های نوپدید منطقه‌ای، نسبت به موج سنگین بیماری دنگی در چهار تا پنج سال آینده هشدار داد.

دکتر رئیسی به تجمعات جمعیتی و مناسبت‌های مذهبی و ملی اشاره و تاکید کرد: این تجمعات می‌تواند زمینه انتقال بیماری‌ها را فراهم کند؛ بنابراین کنترل بیماری‌ها و مدیریت مرز‌ها مسئولیت سنگینی برای مرکز کنترل بیماری‌ها و سی‌دی‌سی کشور ایجاد می‌کند.

وی با بیان دستاورد‌های ایران در کنترل بیماری‌های واگیر گفت: ما توانسته‌ایم میزان شیوع و بروز بیماری‌هایی مانند مالاریا و سرخک را به حداقل برسانیم و بیش از ۲۵ سال است که هیچ موردی از فلج اطفال در کشور گزارش نشده است، در حالی که سایر کشور‌ها در این زمینه با چالش مواجه‌اند. این موفقیت‌ها نتیجه تلاش و هزینه‌های بسیار بالا به دست آمده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره درس‌های جهانی کرونا بیان کرد: کووید۱۹ نشان داد که حتی بزرگترین مراکز کنترل بیماری‌ها نیز ممکن است غافلگیر شوند. انسجام و همکاری بین کشور‌ها در مدیریت پاندمی‌ها هنوز ناکافی است و برخی کشور‌ها در اوج بحران، تجهیزات پزشکی را از همدیگر غارت می‌کردند. این موضوع ضرورت آمادگی جهانی برای سناریو‌های پاندمی آینده، از جمله پاندمی ایکس، را آشکار می‌کند.

رئیسی با اشاره به پیشرفت‌های فناوری و نقش هوش مصنوعی افزود: این تکنولوژی‌ها می‌توانند هم فرصت و هم تهدید باشند، به ویژه در زمینه بیماری‌های واگیر و بیوتروریسم. بنابراین، تعهد کشور‌ها به نظام سلامت و به اشتراک‌گذاری اطلاعات در مواجهه با بیماری‌های نوپدید باید بسیار جدی گرفته شود.

وی با بیان تعهد ایران به کنترل بیماری‌های واگیر داخلی گفت: تیم‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با صرف وقت و تلاش زیاد، مدیریت بیماری‌ها را به شکل جدی دنبال می‌کنند. عدالت در دسترسی به دارو و خدمات درمانی نیز از اولویت‌های مهم ماست.

دکتر رئیسی با اشاره به همه‌گیری کووید۱۹ گفت: ویروس هیچ مرزی نمی‌شناسد و بدون توجه به نژاد و طبقه اجتماعی گسترش می‌یابد.

او تأکید کرد: کووید۱۹ نشان داد کشور‌هایی که حتی این بیماری را جدی نمی‌گرفتند نیز به‌سرعت درگیر شدند و این ویروس در عمل نمونه‌ای از «عدالت در رفتار طبیعت» بود.

وی افزود: برخی کشور‌هایی که مدعی رعایت حقوق بشر بودند، در دوران پاندمی ماهیت واقعی خود را نشان دادند و با ایجاد محدودیت در ارائه واکسن و دارو به دیگر کشورها، مانع دسترسی برابر شدند.

به گفته او، سازوکار‌های بین‌المللی مانند کواکس نیز در عمل ناکام ماندند و نتوانستند رسالت اصلی خود را انجام دهند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان این‌که ایران در تأمین مالی حوزه سلامت دچار کمبود نیست، تصریح کرد: تحریم‌های ظالمانه دسترسی کشور به کیت‌ها، تجهیزات، دارو‌ها و ابزار‌های تشخیصی را با مشکل مواجه کرده است.

او تاکید کرد: مسیر دسترسی به تجهیزات و کیت‌های تشخیصی باید تسهیل شود تا کنترل بیماری‌ها نیز به‌درستی انجام گیرد.

وی تأکید کرد: کنترل بیماری‌ها تنها به نفع مردم ایران نیست و عدم کنترل، سایر کشور‌ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به حضور بیش از پنج میلیون مهاجر رسمی و جمعیتی بالغ بر نیمی از این تعداد مهاجر غیررسمی در کشور، گفت: جمهوری اسلامی ایران خدمات گسترده شناسایی، مراقبت، واکسیناسیون و درمان را همچون یک شهروند ایرانی به مهاجران ارائه می‌دهد و این اقدام از نظر حجم خدمات، در جهان کم‌نظیر است.

رئیسی به برنامه‌های ملی کشور اشاره کرد و گفت برنامه حذف هپاتیت C در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، طی جلسه اخیر با خانم دکتر حنان بلخی درخواست صدور گواهی ریشه‌کنی فلج اطفال از سوی ایران مطرح شده و پیگیری آن در جریان است.

وی از اجرای برنامه گسترده برای حذف سرخک و سرخجه خبر داد و گفت که نتایج حاصل رضایت‌بخش بوده است. همچنین کنترل مالاریا از برنامه‌های اصلی کشور است، اما تغییرات اقلیمی در منطقه، بر الگو‌های بروز بیماری تأثیرگذار شده و موضوع تب دنگی نیز در دستور کار جدی است.

او با اشاره به همکاری بین‌بخشی با سازمان انرژی اتمی، به طراحی برنامه عقیم‌سازی پشه ناقل از طریق تجهیزات ویژه و همچنین بهره‌گیری از باکتری ولباخیا برای کنترل تب دنگی اشاره کرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت هشدار داد: خطر دنگی در منطقه دست‌کم گرفته شده و با وجود آگاهی کلی در میان کشورها، واکنش لازم مشاهده نمی‌شود. وی پیش‌بینی کرد طی چهار تا پنج سال آینده، موج سنگینی از بیماری در منطقه شکل گیرد که ممکن است بسیاری از کشور‌ها در برابر آن ناتوان شوند.

دکتر رئیسی با اشاره به تجربه مدیریت پاندمی کرونا، ظرفیت سیستم‌های منطقه برای پذیرش بیماران را ناکافی دانست و گفت برخی کشور‌ها این تهدید را جدی نمی‌گیرند.

وی خواستار تشکیل تیم تخصصی منطقه‌ای برای رصد و گزارش‌دهی مستمر بیماری شد و بر ضرورت شناسایی و پایش زیرگونه‌های آرابوویروس‌ها و تبادل اطلاعات میان کشور‌های منطقه تأکید کرد.

وی بار دیگر مشکل اصلی ایران را نه مالی، بلکه محدودیت‌های ناشی از تحریم و انتقال پول دانست و خواستار ایجاد مسیر‌های امن برای تأمین تجهیزات تشخیصی، کیت‌ها و دارو‌های مورد نیاز شد.

دکتر بندتا الگرانزی مدیر دپارتمان بیماری‌های واگیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت هم در این دیدار با اشاره به تغییرات ساختاری اخیر در دفتر منطقه‌ای WHO گفت: بازآرایی و هماهنگی‌های جدید میان بخش‌های بیماری‌های قابل انتقال، اورژانس و تغییرات اقلیمی موجب شده ظرفیت دفتر منطقه‌ای برای مقابله با بیماری‌های منتقله از طریق ناقلین از جمله دِنگی تقویت شود.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دوره مدیریتی او ایجاد همکاری‌های فعال میان‌بخشی در حوزه‌های مربوط به مقابله با دِنگی است، افزود این بیماری تحت‌تأثیر جابه‌جایی جمعیت، تغییرات محیطی و پیامد‌های اقلیمی قرار دارد و بنابراین مواجهه با آن نیازمند نگاه چندبخشی و جامع است.

الگرانزی با اشاره به اینکه در ایران یکی از عوامل افزایش دِنگی، ذخیره‌سازی آب در برخی مناطق است، تأکید کرد: دفتر منطقه‌ای WHO آماده است همکاری نزدیک‌تری با ایران و سایر کشور‌های منطقه برای بازنگری و تقویت رویکرد‌های مقابله با این بیماری داشته باشد.

وی همچنین پیشنهاد داد: موضوع بیماری‌های منتقله از طریق ناقلین، جابه‌جایی جمعیت و تغییرات اقلیمی در سال آینده در کمیته منطقه‌ای مطرح شود و از ایران خواست در این زمینه مشارکت و تبادل نظر کند.

مدیر منطقه‌ای بیماری‌های واگیر WHO ضمن قدردانی از اقدامات ایران در ارائه خدمات سلامت به مهاجران گفت: شما خدمات بهداشتی و درمانی را در اختیار مهاجران قرار می‌دهید که اقدامی بسیار ارزشمند و مؤثر برای حفاظت از سلامت کل جامعه است؛ اقدامی که در همه کشور‌های منطقه مشاهده نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به تغییر ساختار برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال در WHO و اولویت یافتن دوباره این برنامه، از پیگیری موضوع صدور گواهی‌های مربوط به حذف پولیو برای ایران خبر داد.

منبع: وزارت بهداشت