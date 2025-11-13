باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور اظهار داشت: مرز بازرگان یکی از نقاط کلیدی برای ارتباطات تجاری و ترانزیتی در ایران است. این مرز به عنوان یک دروازه مهم برای واردات و صادرات کالاها عمل میکند و به همین دلیل توسعه زیرساختهای آن اهمیت زیادی دارد.
وی ادامه داد: این مسیر کریدوری که از بازرگان شروع میشود و به شلمچه میرسد، حدود ۱۵۰۰ کیلومتر است و از چندین استان از جمله آذربایجان غربی، کردستان، لرستان و خوزستان عبور می کند.
او بیان کرد: این مسیر میتواند به تسهیل تجارت و حمل و نقل بینالمللی کمک شایانی کند.
بازوند اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی کل کریدور حدود ۸۰ درصد است، که این نشاندهندهٔ تلاشهای انجامشده و نزدیک بودن به اتمام پروژه است. نکته قابل توجه این است که چالش اصلی در این پروژه، استان کردستان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: استان کردستان حدود ۳۲۵ کیلومتر است و مسیر این کریدور به دلیل عقبماندگیهای گذشته، نیاز به توجه ویژهای دارد.
او بیان کرد:خوشبختانه امسال، بخش قابل توجهی از اعتبارات (حدود ۶۵ درصد) به این استان اختصاص یافته که میتواند در تسریع روند پروژه مؤثر باشد.
بازوند افزود: تمام قطعات به پیمانکار واگذار شده رفته و در حال آمادهسازی برای بهرهبرداری هستند. این خبر بسیار خوبی است و نویدبخش آیندهای روشنتر برای زیرساختهای این منطقه است.