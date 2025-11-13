فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از رفع تصرف اراضی ۸ میلیاردی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ " حامد شادبهر " اظهار داشت: زمین‌خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سود‌های کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می‌کنند که برای مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم و دستگاه‌ها الزامی است.

وی در ادامه به دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در سطح شهرستان رضوانشهر و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه اشاره کرد و گفت: ماموران پلیس آگاهی این شهرستان ضمن هماهنگی قضایی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر عنوان کرد: در بازدید از مناطق مورد نظر مشخص شد افرادی ۸ هزار متر مربع از اراضی ملی – املاک ملی ۳ جفرود – منطقه پل و پسنگاه را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را محصور کرده‌اند.

این مقام انتظامی از معرفی متهم ۴۷ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش این اراضی را ۸ هشت میلیارد تومان برآورد کردند.

سرهنگ شادبهردر پایان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه انتظامی در پیشگیری از وقوع جرایم و برخورد با متخلفان و مجرمان، خاطرنشان کرد: حفظ اراضی ملی از سوء استفاده سودجویان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان