مهاجرین، زندانیان و امور کنسولی محور دیدار سرپرست سفارت افغانستان با معاون امور حقوقی وزارت خارجه ایران

فضل‌محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در تهران با کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف دربارهٔ وضعیت زندانیان افغان در ایران، تسهیل همکاری‌های حقوقی و کنسولی و رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان تبادل نظر کردند. این ملاقات در ادامه سفر غریب‌آبادی به کابل در تاریخ ۴ آبان و در چارچوب سیاست همسایگی و تقویت همکاری‌های دوجانبه انجام شد.

در جریان سفر اخیر معاون وزیر خارجه ایران به کابل، وی با مقامات ارشد حکومت سرپرست طالبان از جمله سرپرست وزارت مرزها و قبایل، رئیس سازمان تعقیب فرامین، سرپرست وزارت آب و انرژی، کمیسار آب هیرمند و معاون اول وزارت خارجه طالبان دیدار کرده بود.

از جمله توافقات حاصل شده در آن مذاکرات می‌توان به آغاز مجدد پروژه نوسازی علائم مرزی پس از هفت سال توقف، توافق برای برگزاری نشست کمیسران آب دو کشور در تهران، بررسی راهکارهای مقابله با قاچاق انسان، مواد مخدر و تهدیدات تروریستی، توافق برای انتقال زندانیان ایرانی از افغانستان و محکومان افغانستانی از ایران و تشکیل کمیته‌های فنی و حقوقی برای حل‌وفصل نقاط ابهام مرزی اشاره کرد.

دیدار اخیر در تهران را می‌توان در راستای پیگیری عملی توافقات کابل و استمرار گفت‌وگوهای حقوقی و کنسولی میان دو کشور ارزیابی کرد.