شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم کرسی تلاوت به یاد شهید اقتدار و امنیت شهید محمد سهرابی در روستای تکه شهرستان نهاوند را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفدهمین دوره مسابقات سراسری مدهامتان به یاد شهید اقتدار و امنیت در جنگ ۱۲ روزه سرهنگ شهید محمد سهرابی مراسم کرسی تلاوت قرآن توسط کانون فرهنگی و هنری شهدای روستای تکه شهرستان نهاوند استان همدان کرسی تلاوت برگزار شد. گفتنی است این شهید والامقام در روستای تکه شهرستان نهاوند دیده به جهان گشود و در ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ بر اثر جراحات جنگ دوازده‌روزه و حمله پهپادی و موشکی رژیم صهیونیستی به نهاوند، پس از چهار ماه تحمل جراحات شدید، به درجه رفیع شهادت رسید.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

