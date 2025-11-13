معاون اشتغال اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از تخصیص ۳۸۸ میلیارد تومان برای مشاغل خانگی از محل اعتبارات ملی و استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نادری در کارگروه اشتغال مراغه گفت:امسال تسهیلات مشاغل خانگی آذربایجان شرقی در مقایسه با سال قبل ۷۰ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره با اشتغال ۲۷ هزار نفری این تسهیلات در استان گفت:آذربایجان شرقی سه سال متوالی در جذب تسهیلات مشاغل خانگی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

امین امینیان فرماندار مراغه نیز در این جلسه گفت: سهم این شهرستان از تسهیلات مشاغل خانگی امسال حدود ۳۶ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: امسال در تسهیلات مشاغل بانوان بویژه بانوان کارآفرین در اولویت دریافت تسهیلات هستند.

امینیان با بیان اینکه تسهیلات مشاغل خانگی مراغه دو برابر شده است افزود: امسال تسهیلات به صورت هدفمند برای اشتغال پرداخت و اشتغال این تسهیلات رصد خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۹۴ درصدی تسهیلات اشتغال سال گذشته پرداخت شده افزود: برخی اداره‌های شهرستان از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و میراث فرهنگی بیشتر از سقف تعیین شده تسهیلات جذب و پرداخت کرده‌اند.

در پایان این جلسه از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های فعال در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی تجلیل شد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: پرداخت تسهیلات ، مشاغل خانگی
