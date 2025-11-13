باشگاه خبرنگاران؛ سیده نسترن حسن آبادی _ آیین اختتامیه نمایشگاه طراحی و تصویرسازی «ایران‌دخت» ،در نگارخانه سیمرغ مجتمع فرهنگی و هنری کومش برگزار شد.

این نمایشگاه از ۱۷ تا ۲۱ آبان‌ماه به مدت پنج روز دایر بود و در آن ۴۰ اثر هنری از ۲۰ دانشجوی رشته‌های انیمیشن، طراحی صنعتی، تصویرسازی و هنرهای تجسمی با محوریت زن ایرانی، هویت ملی و نگاه معاصر به تصویرسازی ایرانی به نمایش درآمد.

دانشگاه ملی مهارت استان سمنان با بیش از سه‌هزار دانشجو در رشته‌های فنی، مهارتی، هنری و کشاورزی، از مراکز پیشرو در آموزش مهارت‌محور و تربیت تکنسین‌های حرفه‌ای در کشور به شمار می‌رود.

مظاهر خیرخواهان در حاشیه این مراسم گفت: «نمایشگاه ایران‌دخت جلوه‌ای از خلاقیت، مهارت و هویت ایرانی دانشجویان ماست. حضور فعال آنان در این نمایشگاه، نشان‌دهنده تعهد و استعداد نسل جدید هنرمندان مهارت‌آموخته است.

وی با قدردانی از دانشجویان شرکت‌کننده افزود: این نمایشگاه نمادی از پیوند میان هنر و مهارت است و ما را به آینده‌ای روشن در حوزه آموزش مهارت و هنر امیدوار می‌کند.

فاطمه نعیمی رئیس دانشکده ملی مهارت دختران سمنان اظهار داشت: هدف ما تربیت دانشجویانی است که علاوه بر مهارت‌های فنی، هویت فرهنگی و ملی خود را نیز تقویت کنند. این نمایشگاه بستری برای نمایش توانمندی‌های عملی دانشجویان بود.

وی افزود: آموزش در دانشگاه ملی مهارت مبتنی بر تجربه عملی است و دانشجویان در پروژه‌های واقعی، مهارت‌های فنی و خلاقیت هنری خود را پرورش می‌دهند. نمایشگاه ایران‌دخت نمونه‌ای از هم‌افزایی هنر و مهارت در این دانشگاه است