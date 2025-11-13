یک کامیون سبک روز پنجشنبه با یورش به یک بازار در شهر بوچئون کره جنوبی حدود ۱۵۰ متر را طی کرد و ۲۰ نفر را مجروح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک کامیون سبک روز پنجشنبه به یک بازار در کره جنوبی یورش برد و ۱۵۰ متر (۱۶۴.۰۴ یارد) را با سرعت طی کرد تا اینکه متوقف شد. مقامات اورژانس اعلام کردند که این حادثه ۲۰ نفر را مجروح کرده که دو نفر از آنان پس از ایست قلبی بیهوش شده‌اند.

این حادثه در بازاری در شهر بوچئون، در حدود ۲۰ کیلومتری (۱۲.۴۳ مایلی) غرب پایتخت، سئول رخ داده است.

به گفته یک مقام آتش‌نشانی، به نظر می‌رسد کامیون ۲۸ متر به عقب رفته و سپس به سمت بازار فضای باز شتاب گرفته است.

وی گفت راننده دلیل حادثه را افزایش ناگهانی شتاب خودرو عنوان کرده است.

یک مقام پلیس در این خصوص تأیید کرد که راننده در آزمایش الکل توسط پلیس، مست نبوده است.

مقامات گفتند این وسیله نقلیه را برای تعیین علت دقیق سانحه به بازرسان تحویل خواهند داد.