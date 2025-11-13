وزیر راه و شهرسازی گفت:در سال ۱۴۰۴، رشد چشمگیری در تأمین اعتبار نسبت به سال‌های قبل در جهت تکمیل کریدور‌ها داشته‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم بهره برداری از کریدور غرب کشور اظهار داشت:این پروژه  بخشی از قطعه‌ای از کریدور شمال به جنوب، اتصال شمال غرب به جنوب غرب بازرگان به بندر امام خمینی هست که ۲۵ کیلومتر آن افتتاح شده و زیر بار رفته است. این اقدام به جهت جلوگیری از معطلی انجام شده تا به محض اتمام پروژه و تأمین ایمنی، کریدور زیر بار قرار بگیرد.

او بیان کرد: شروع قطعه دیگری به طول ۲۰ کیلومتر در مسیر صنعت در حال انجام است. تمام تلاش ما این است که ان‌شاءالله تا پایان دولت چهاردهم بتوانیم قطعه‌های باقی‌مانده این کریدور بسیار مهم و استراتژیک شمال غرب به جنوب غرب که در استان کردستان باقی مانده، که نزدیک به ۱۳۰ کیلومتر است، را تا پایان دولت چهاردهم تکمیل کنیم. هدف ما این است که هیچ قطعه‌ای از این شبکه بزرگراهی که به اتمام نرسیده باشد، باقی نماند.

صادق تأکید کرد: در سال ۱۴۰۴، رشد چشمگیری در تأمین اعتبار نسبت به سال‌های قبل مشاهده شد، و این امر امکان‌پذیر نبود مگر با اولویت‌بندی در پروژه‌ها کریدورهای بسیار راهبردی هستند و اتصال آن‌ها در سراسر کشور به نقاط مرزی از اولویت‌های مورد تأیید دولت و شورای راهبری قرار گرفته است.

او بیان کرد: امیدواریم با توجه ویژه‌ای که شخص رئیس‌جمهور و پیگیری‌های استاندار و نمایندگان‌دارند، بتوانیم این تأمین اعتبار را به همین صورت ادامه دهیم.

وی افزود:مصوبات سفر نیز بوده و امیدواریم که حلاوت و شیرینی تکمیل این شبکه بزرگراهی در استان کردستان را هرچه سریع‌تر شاهد باشیم. 

 

 

تبادل نظر
