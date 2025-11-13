فرستاده ویژه آمریکا از همکاری آینده سوریه در مبارزه با داعش، حماس و حزب‌الله خبر داده و این تحول را «نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده، با انتشار بیانیه‌ای از همکاری آینده سوریه در مبارزه با گروه‌های شبه‌نظامی و نقش جدید این کشور در تحولات منطقه‌ای خبر داد.

باراک تأکید کرد: «سوریه از این پس به صورت فعال در مقابله با بقایای داعش، حماس و حزب‌الله با ما همکاری خواهد کرد و به عنوان شریکی متعهد در تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری صلح ایفای نقش خواهد نمود.»

وی این هفته را «نقطه عطفی تعیین‌کننده در تاریخ مدرن خاورمیانه» خواند و آن را نماد «تحول چشمگیر سوریه از انزوا به شراکت» دانست.

به گفته باراک، تعهد محمد الجولانی، رئیس دوره انتقالی سوریه، برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، «چارچوبی تاریخی» است که نشان‌دهنده گذار این کشور از «منبع تروریسم به شریکی در مبارزه با آن» محسوب می‌شود.

فرستاده آمریکایی همچنین از تدوین «نقشه راه» مرحله بعدی تحت عنوان «چارچوب آمریکایی-ترکی-سوری» خبر داد که بر بازتعریف روابط آنکارا-دمشق-تل‌آویو تأکید دارد و شامل «ادغام نیرو‌های دموکراتیک سوریه در ساختار جدید حکومتی» خواهد بود.

باراک در پایان، از تشکیل ائتلافی متشکل از قطر، عربستان سعودی و ترکیه که از بازگشت دولت سوریه برای «خدمت به کل منطقه» حمایت می‌کنند، به عنوان «اکسیر جادویی» یاد کرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تام باراک ، دولت سوریه
