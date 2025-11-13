شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از گران شدن شیر خشک آپتامیل ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از دغدغه‌های اصلی والدین انتخاب بهترین شیر خشک برای نوزادشان است. آپتامیل یکی از انواع شیر خشک نوزادان است که قدمت زیادی دارد. این شیرخشک به دلیل اینکه ترکیبات مشابه با شیر خشک مادران بسیار پرطرفدار است. اما این روز‌ها والدین به دلیل افزایش قیمت آن با چالش‌هایی مواجه شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش قیمت این شیر خشک ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام لطفا در مورد گران شدن شیرخشک آپتامیل در بازار گزارشی تهیه کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.