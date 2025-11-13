در روزهای خنک پاییزی، هیچ چیز به اندازه عطر و طعم کیک خانگی نمی تواند خانه را پر از آرامش و حس خوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- کیک خرمالو کیکی خوش عطر و نرم است که با طعم دلچسب خرمالوی تازه، دل همه را می‌برد. درست است که تهیه کیک خانگی این روز‌ها چندان ارزان تمام نمی‌شود، اما عطر، کیفیت و عشق نهفته در آن با هیچ شیرینی قنادی قابل مقایسه نیست. جالب است بدانید این نوع کیک خاص، این روز‌ها بیشتر در کافه‌ها آن هم با قیمت‌های گزاف سرو می‌شود، اما شما می‌توانید با چند ماده ساده همان حس گرم پاییزی را به خانه بیاورید. در ضمن میزان شکر این دستور بسیار کم است و به نوعی می‌توان گفت رژیمی است.

مواد اولیه

آرد سفید ۲۵۰ گرم

تخم مرغ ۳ عدد

روغن ۱۳۰ گرم

شکر ۱۵۰ گرم

پوره خرمالو ۱.۲ پیمانه

بکینگ پودر ۲ قاشق چای خوری

جوش شیرین ۱.۴ قاشق چای خوری

نمک ۱.۴ قاشق چای خوری

گردو ۱.۲ پیمانه (اختیاری)

پودر دارچین ۱ قاشق چای خوری

وانیل ۱.۲ قاشق چای خوری

طرز تهیه

ابتدا تخم مرغ‌هایی که به دمای محیط رسیده‌اند را با وانیل و شکر با همزن برقی هم می‌زنیم تا کاملا به رنگ کرم روشن دربیاید.

بعد روغن را اضافه و با لیسک یا همزن دستی مخلوط می‌کنیم.

سپس خرمالو را پوره می‌کنیم و به ترکیب بالا اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.

در ظرفی جداگانه همه مواد (آرد سفید شیرینی پزی، نمک، جوش شیرین، بیکینگ پودر و پودر دارچین) خشک را با هم مخلوط کرده و دو بار الک می‌کنیم. می‌توانید یک قاشق غذاخوری از آرد کم کنید و به جای آن یک قاشق غذاخوری نشاسته ذرت اضافه کنید. این کار به لطافت کیک شما کمک می‌کند.

حالا مخلوط مواد خشک را در سه مرحله به مخلوط تخم مرغ اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم.

گردو را هم در این مرحله اضافه کنید.

قالب را چرب کرده و مایه کیک را داخل آن می‌ریزیم.

فر را از ۲۰ دقیقه قبل با دمای ۱۸۰ درجه گرم می‌کنیم و سپس قالب را به مدت حدودا ۴۰ دقیقه با دمای ۱۸۰ درجه در فر می‌گذاریم تا بپزد. بعد از این تایم کیک را از فر خارج کنید و اجازه دهید در دمای محیط خنک شود و سپس آن را از قالب جدا و برش بزنید و نوش جان کنید.

منبع: همشهری آنلاین 

برچسب ها: کیک ، خرمالو
