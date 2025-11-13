معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح با بیان اینکه به برکت خون شهدای والامقام به هیچ عنوان ضعیف نمی‌شویم، گفت: نیروی هوافضا روز به روز باشکوه‌تر، باصلابت‌تر و مقتدرتر پیش می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار «ابوالفضل شکارچی» معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح در حاشیه مراسم بزرگداشت شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم و یاران شهیدش که صبح امروز (پنجشنبه) در مجتمع امام رضا نیروی هوافضای سپاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راز ماندگاری شهید طهرانی‌مقدم توسل به حضرت زهرا (س) بود. همه شهدای عزیزمان در طول انقلاب اسلامی چنین صفتی داشتند؛ ولی این صفت در شهید طهرانی‌مقدم بسیار برجسته بود.

سردار شکارچی افزود: توسل به حضرت زهرا (س) در شهیدان سلامی، حاجی‌زاده، کاظمی، محمود باقری و همه شهدای قهرمان هوافضا بسیار برجسته بود.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح ادامه داد: نیروی هوافضا، نیروی متصل به حضرت زهرا (س) است و این نیرو در روند رو به صعود خود، روز به روز باشکوه‌تر، باصلابت‌تر و مقتدرتر پیش می‌رود تا پرچم را تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به صاحب اصلی آن برسانیم.

وی با اشاره به یکی از جملات برجسته سردار شهید طهرانی‌مقدم مبنی بر نابودی اسرائیل جنایتکار، گفت: شهید طهرانی‌مقدم آرزوی نابودی رژیم صهیونیستی را داشت و این آرزو ان‌شاءالله برآورده خواهد شد.

سردار شکارچی در ادامه با اشاره به جای خالی شهیدانی همچون حاجی‌زاده در مراسم امروز، گفت: خون شهیدانی همچون امیرعلی حاجی‌زاده می‌جوشد و روز به روز این خون‌ها بر قدرت جمهوری اسلامی می‌افزاید.

معاون فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: ما به برکت خون شهدای والامقامی همچون باقری، رشید، سلامی، طهرانی‌مقدم، شادمانی، حاجی‌زاده، محمود باقری و سایر شهدای عزیز، به هیچ عنوان ضعیف نمی‌شویم. هر یک نفر از این شهدای عزیز که به ملکوت اعلی عروج پیدا می‌کند، به همان مقدار جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ابراخیمی
۱۳:۳۴ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
باتکیه برایمان وامید به وعده های الهی.
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
موقعی قوی هستید که وضعیت اقتصادی و اجتماعی من بازنشسته لشکری بهتر از شاغل باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
خیانتکاران داخل کشور از سال 1392 تاکنون با جنایتکاران مذاکره، گفت وگو و همکاری می کردند کجا هستند که متأسفانه در مورد تجاوز و حمله رژیم صهیونیستی و هم آمریکا به ایران خفه خون گرفتند و سکوت اختیار کردند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
ایران باید فوری و سریع ساخت بمب اتمی را شروع کند
از سال 1332 تاکنون در هر جای ایران جنایتی رخ می دهد دست آمریکا جنایتکار در کار است.
آمریکا جنایتکار از سال 1917 تاکنون شریک جرم همه تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی صهیونیست ها جنایتکار بوده است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
خیانتکاران داخل کشور از سال 1392 تاکنون با جنایتکاران مذاکره، گفت وگو و همکاری می کردند کجا هستند که متأسفانه در مورد تجاوز و حمله رژیم صهیونیستی و هم آمریکا به ایران خفه خون گرفتند و سکوت اختیار کردند.
