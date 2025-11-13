باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- تازهترین فناوریهای بازیافت حرارت (Recuperator) در واحدهای احیای مستقیم و راهکارهای کاهش مصرف گاز طبیعی در نشستی که با همکاری شرکت اسپانیایی Kalfrisa S.A. بررسی و برگزار میشود.
شرکت مهندسی معادن و فلزات (MMTE) در چارچوب برنامهای هدفمند برای توسعه و نوسازی واحدهای احیای مستقیم فولاد کشور، سلسلهنشستهای تخصصی را آغاز کرده است.
MMTE, نخستین نشست این مجموعه با عنوان «توسعه و نوسازی واحدهای احیای مستقیم فولاد با رویکرد بهینهسازی مصرف انرژی» روز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵) در تهران برگزار میشود.
فناوریهای نوین بازیافت حرارت، که بخش مهمی از فرآیند احیا به روش MIDREX را تشکیل میدهند، میتوانند مصرف گاز طبیعی را در این واحدها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد. در این میان، ریکوپراتورهای جدید شرکت Kalfrisa با طراحی بهروز و نوآورانه، در حدود ۱۵ درصد راندمان حرارتی بالاتر نسبت به نمونههای متداول دارند که با به کارگیری باندل تیوب های الیاژی ویژه و سیستمهای نگهداری پیشگیرانه، طول عمر تجهیزات این بخش تا حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
این نشست آغازگر برنامهای گسترده است که هدف آن نوسازی، ارتقای ظرفیت و بهینهسازی مصرف انرژی در پلنتهای احیای مستقیم موجود کشور است.
شرکت MMTE با بهرهگیری از تجربیات خود در طراحی، مهندسی و اجرای واحدهای مبتنی بر فناوری Midrex، قصد دارد در چارچوب این برنامه، مجموعهای از نشستهای تخصصی را با محورهای مختلف برگزار کند تا مسیر همکاری میان شرکتهای داخلی و بینالمللی برای نوسازی خطوط موجود هموار شود.
همکاری استراتژیک میان MMTE و Kalfrisa نه تنها به بهرهگیری از فناوری روز دنیا کمک میکند، بلکه زمینهساز بومیسازی ساخت اجزای کلیدی، انتقال دانش فنی و توانمندسازی سازندگان ایرانی در حوزه تجهیزات بازیافت حرارت نیز خواهد بود.
این رویداد با حضور مدیران ارشد حوزه فولاد، متخصصان فرآیند احیا و مدیران شرکت Kalfrisa اسپانیا برگزار میشود و فرصتی برای تبادل تجربه، انتقال فناوری و تعریف پروژههای مشترک در زمینه ارتقای بهرهوری حرارتی و توسعه پایدار صنعت فولاد کشور فراهم میسازد.
این نشست تخصصی، سرآغاز برنامهای ملی برای توسعه و نوسازی واحدهای احیای مستقیم در ایران است؛ برنامهای که با تکیه بر دانش فنی بومی و فناوریهای نوین بینالمللی، مسیر حرکت صنعت فولاد کشور به سوی «بهرهوری بیشتر و مصرف انرژی کمتر» را هموار میکند.