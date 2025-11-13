همزمان با برگزاری توسعه و نوسازی واحد‌های احیای مستقیم فولاد با رویکرد بهینه‌سازی مصرف انرژی و با استفاده از فناوری‌های نوین شاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف گاز هستیم.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- تازه‌ترین فناوری‌های بازیافت حرارت (Recuperator) در واحدهای احیای مستقیم و راهکارهای کاهش مصرف گاز طبیعی در نشستی که‌ با همکاری شرکت اسپانیایی Kalfrisa S.A. بررسی و برگزار می‌شود.

شرکت مهندسی معادن و فلزات (MMTE) در چارچوب برنامه‌ای هدفمند برای توسعه و نوسازی واحدهای احیای مستقیم فولاد کشور، سلسله‌نشست‌های تخصصی را آغاز کرده است.

MMTE, نخستین نشست این مجموعه با عنوان «توسعه و نوسازی واحدهای احیای مستقیم فولاد با رویکرد بهینه‌سازی مصرف انرژی» روز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵) در تهران برگزار می‌شود.

فناوری‌های نوین بازیافت حرارت، که بخش مهمی از فرآیند احیا به روش MIDREX را تشکیل می‌دهند، می‌توانند مصرف گاز طبیعی را در این واحدها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد. در این میان، ریکوپراتورهای جدید شرکت Kalfrisa با طراحی به‌روز و نوآورانه، در حدود ۱۵ درصد راندمان حرارتی بالاتر نسبت به نمونه‌های متداول دارند که با به‌ کارگیری باندل تیوب های الیاژی ویژه و سیستم‌های نگه‌داری پیشگیرانه، طول عمر تجهیزات این بخش تا حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

این نشست آغازگر برنامه‌ای گسترده است که هدف آن نوسازی، ارتقای ظرفیت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در پلنت‌های احیای مستقیم موجود کشور است. 

شرکت MMTE با بهره‌گیری از تجربیات خود در طراحی، مهندسی و اجرای واحدهای مبتنی بر فناوری Midrex، قصد دارد در چارچوب این برنامه، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی را با محورهای مختلف برگزار کند تا مسیر همکاری میان شرکت‌های داخلی و بین‌المللی برای نوسازی خطوط موجود هموار شود.

همکاری استراتژیک میان MMTE و Kalfrisa نه تنها به بهره‌گیری از فناوری روز دنیا کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بومی‌سازی ساخت اجزای کلیدی، انتقال دانش فنی و توانمندسازی سازندگان ایرانی در حوزه تجهیزات بازیافت حرارت نیز خواهد بود.

این رویداد با حضور مدیران ارشد حوزه فولاد، متخصصان فرآیند احیا و مدیران شرکت Kalfrisa اسپانیا برگزار می‌شود و فرصتی برای تبادل تجربه، انتقال فناوری و تعریف پروژه‌های مشترک در زمینه ارتقای بهره‌وری حرارتی و توسعه پایدار صنعت فولاد کشور فراهم می‌سازد.

این نشست تخصصی، سرآغاز برنامه‌ای ملی برای توسعه و نوسازی واحدهای احیای مستقیم در ایران است؛ برنامه‌ای که با تکیه بر دانش فنی بومی و فناوری‌های نوین بین‌المللی، مسیر حرکت صنعت فولاد کشور به سوی «بهره‌وری بیشتر و مصرف انرژی کمتر» را هموار می‌کند.

برچسب ها: خودرو ، قیمت خودرو
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۱ آبان ماه
برند‌های مجاز خودرو جهت واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شد+ لیست خودروها
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات افزایش قیمت محصولات سایپا اعلام شد/ افزایش ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به خانواده کوئیک نیست
شنبه ششمین مرحله پیش فروش سکه ضرب ۱۴۰۴ برگزار می‌شود
۲۵ کیلومتر از مسیر کریدور بزرگراهی غرب کشور به بهره‌برداری رسید+ فیلم
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف گاز در واحد‌های تولیدی فولاد کشور
پاییز ۱۴۰۴ خشک‌تر از همیشه /۲۰ استان بدون بارش و بحران آب در کمین
تکمیل کریدور‌های شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم
تعداد بزرگراه و آزادراه‌های کشور به ۷۸۰۰ کیلومتر رسید
رشد چشمگیر تأمین اعتبار برای تکمیل کریدور‌ها در سال ۱۴۰۴
بیش از ۸۰ درصد کشت گندم در استان‌های سردسیر انجام شد
واردات گوشت به ۳۲ هزارتن رسید/ واردات روزانه ۳۰ تن گوشت گرم از پاکستان
آخرین اخبار
امکان گزارش تلفنی شهروندان از تخلفات شهرداری‌های البرز فراهم شد
بازگشت آرامش طی ۲ هفته آینده به بازار نهاده دامی
پیشرفت فیزیکی کریدور بزرگراهی غرب کشور به ۸۰ درصد رسید
واردات گوشت به ۳۲ هزارتن رسید/ واردات روزانه ۳۰ تن گوشت گرم از پاکستان
جزئیات افزایش قیمت محصولات سایپا اعلام شد/ افزایش ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به خانواده کوئیک نیست
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف گاز در واحد‌های تولیدی فولاد کشور
شنبه ششمین مرحله پیش فروش سکه ضرب ۱۴۰۴ برگزار می‌شود
بیش از ۸۰ درصد کشت گندم در استان‌های سردسیر انجام شد
رشد چشمگیر تأمین اعتبار برای تکمیل کریدور‌ها در سال ۱۴۰۴
تکمیل کریدور‌های شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم
تعداد بزرگراه و آزادراه‌های کشور به ۷۸۰۰ کیلومتر رسید
۲۵ کیلومتر از مسیر کریدور بزرگراهی غرب کشور به بهره‌برداری رسید+ فیلم
پاییز ۱۴۰۴ خشک‌تر از همیشه /۲۰ استان بدون بارش و بحران آب در کمین
تحویل ۱۰ هزار مسکن استیجاری به زوج‌های جوان تا پایان سال + فیلم
پیامك ثبت حساب بانكی با كد ملی سرشماره استان‌های تهران و البرز ارسال شد
طلا بهتر است یا سکه؟/ مقایسه بازدهی در سال‌های اخیر
نقش وکیل خانواده در پیروزی پرونده‌های طلاق، مهریه و حضانت در اصفهان
پایداری شرایط جوی کشور تا سه روز آینده
ایجاد مسیر پروازی مشترک بین ایران و افغانستان
جبران خسارت واحد‌های مسکونی دفاع مقدس ۱۲ روزه از طریق تراکم فروشی
۲۲ سال بدون فروپاشی شبکه برق؛ رشد سهم معاملات برون‌بازاری تا ۵۰ درصد
افزایش حس مسئولیت اجتماعی با پرداخت مالیات/حس منفی نگری در جامعه را باید کاهش داد
تأمین ۳۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات توسط بانک مرکزی
۲۶ هزار راس دام درگیر بیماری تب برفکی شدند
تشکیل کارگروه مشترک ارزی برای تأمین ناوگان ریلی
بدون سرمایه اجتماعی، هیچ بازسازی موفقی شکل نمی‌گیرد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۱ آبان ماه
نبود داده‌های آماری دقیق از پیامدهای اجتماعی، مهم‌ترین چالش در مطالعات سوانح
پیشتازی بخش خانگی در مصرف گاز؛ ۲.۴۴ میلیارد مترمکعب در ۷ روز
ضرورت استفاده از سیستم‌های ضدسرمازدگی در باغات و مزارع