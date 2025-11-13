ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض گسترده آتش بس در لبنان، امروز نیز بخشهایی از مناطق جنوبی این کشور را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در ادامه تشدید تنش‌های مرزی، ارتش رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه بخش‌هایی از مناطق جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد.

بر اساس گزارش‌های میدانی، نیرو‌های اسرائیلی همزمان با حملات توپخانه‌ای به مناطق مختلف جنوب لبنان، از مواضع خود در منطقه السماقه نیز به سوی اطراف شهرک کفرشوبا آتش گشودند.

شبکه الجزیره نیز از دو حمله هوایی جداگانه به اطراف شهرک‌های عیترون و طیرفلسیه در جنوب لبنان خبر داد.

این حملات در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی تحرکات نظامی خود در مرز لبنان را تشدید کرده و به حملات روزانه گسترده ادامه می‌دهد. این در حالی است که غرب به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی با به کارگیری فشار نظامی و دیپلماتیک در تلاش برای ایجاد تغییر در ساختار امنیتی جنوب لبنان و خلع سلاح حزب الله هستند.

منبع: الجزیره

