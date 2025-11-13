باشگاه خبرنگاران جوان - درختان و جنگل‌ها اهمیت بسیاری دارد و نقش مهمی در زندگی و سلامت انسان‌ها ایفا می‌کند. از سوی دیگر این مناظر زیبا و چشم نواز روح و جسم انسان را نوازش می‌دهد. روستا‌های بنفشه ده و سیاه لش از توابع شهرستان آمل استان مازندران هستند. در این روستا‌ها درختان سر به فلک کشیده و کهنسالی وجود دارد که زیبایی این منطقه را دو چندان کرده است. اما مدتی است که اهالی این روستا و گردشگرانی که برای تفرج به این روستای زیبا و چشم نواز می‌روند؛ با قلع و قمع درختان مواجه شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

درود، محدوده روستا‌های بنفشه ده و سیاه لش از توابع شهرستان آمل استان مازندران، متاسفانه و به سرعت درحال قلع و قمع درختان چند صد ساله جنگلی هستند و بصورت بسیار وسیع و تعداد بالا هستند. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.