جانشین معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: یکی از اهداف دشمن در مقابله با جمهوری اسلامی ایران، کاهش سرمایه اجتماعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شصت و هشتمین جلسه شورای تعالی معنوی و بصیرتی ستاد فرماندهی ارتش با حضور امیر سرتیپ قادر رحیم‌زاده جانشین معاون هماهنگ کننده ارتش و حجت الاسلام دهدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد آجا در سالن جلسات این اداره برگزار شد.

امیر رحیم‌زاده گفت: ما در سازمانی مشغول به خدمت هستیم که حفظ استقلال، آزادی و نظام مقدس جمهوری اسلامی به عهده ما است، آن هم در شرایطی که هر سه مورد در حال تهدید جدی دشمنان است. ما مسئول و موظفیم ماموریت خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

وی در ادامه به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با رژیم صهیونیستی پرداخت و اظهار کرد: جنگ امروز ما، جنگی ناهمتراز است. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که دفاع مقدس دوم ما بود، ما با رژیم صهیونیستی طرف نبودیم و چندین کشور به طرق مختلف به این رژیم کمک کردند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه برخی کشورها اگر مستقیم هم با ما وارد جنگ نشدند، به رژیم صهیونیستی کمک کردند، برخی کشورها اطلاعات در اختیار آنان گذاشتند و برخی دیگر تجهیزات و برخی هم اجازه استفاده از آسمان خود را به این رژیم دادند، تاکید کرد: به همین دلیل است که نبرد ما نبرد نامتقارن و ناهمتراز است. آموزه‌های نظامی به ما می‌گوید در نبردهای ناهمتراز، عنصر انسان نقش آفرین است، یعنی این انسان‌ها هستند که با تفکر، روش‌های میانبر، خلاقانه و ابتکاری را طراحی کرده و به عامل پیروزی تبدیل خواهند شد.

امیر رحیم‌زاده با بیان اینکه روحیه و انگیزه افراد مشخصا در توان رزم ما اثرگذار است، خاطرنشان کرد: ما باید به مساله تعالی معنوی و ارتقاء روحیه و انگیزه افراد، به عنوان عنصر اصلی در توان رزم خود نگاه کنیم.

وی همچنین به مساله تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در کشور پرداخت و تصریح کرد: یکی از اهداف دشمن امروز کاهش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی است یعنی آنان به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان هستند. دشمن برای تحقق این هدف، از روش اختلاف افکنی استفاده می‌کند و ما باید به این موضوع توجه جدی داشته باشیم.

جانشین معاون هماهنگ کننده ارتش با تأکید بر اهمیت موضوع تعالی معنوی، از همه مسئولان امر خواست ضمن توجه ویژه به این مهم، با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، مقابل توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و جنگ ترکیبی دشمن را خنثی کنند.

