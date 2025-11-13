اتحادیه اروپا واردات از چین را هدف قرار داد و خواستار اعمال عوارض بر بسته‌های کوچک از سال ۲۰۲۶ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقام اجرایی اتحادیه اروپا از وزیران دارایی این اتحادیه که روز پنجشنبه تشکیل جلسه دادند، خواست تا از سال آینده میلادی، عوارضی بر سفارشات کم‌ارزش از پلتفرم‌هایی مانند تمو و شاین اعمال کنند تا به مقابله با سیل واردات ارزان قیمت چینی کمک شود.

در حال حاضر، هیچ عوارضی بر بسته‌های با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو (۱۷۴ دلار) که مستقیماً به مصرف‌کنندگان در این اتحادیه ۲۷ عضوی وارد می‌شوند — در بسیاری موارد از طریق پلتفرم‌های با خاستگاه چینی — اعمال نمی‌شود.

اتحادیه اروپا در ماه مه امسال، پیشنهاد حذف این معافیت و اعمال عوارض ثابت دو یورویی بر بسته‌های کوچک را داده بود که از سال ۲۰۲۸ اجرا می‌شد.

ماروش شفتشوویچ، رئیس تجارت اتحادیه اروپا، اکنون در نامه‌ای که توسط خبرگزاری فرانسه دیده شده و تاریخ آن چهارشنبه است، از وزیران دارایی اتحادیه اروپا خواسته تا در مورد یک راه‌حل موقت برای سال آینده به توافق برسند.

او نوشت: «این گامی حیاتی برای اطمینان از تقویت موضع اتحادیه اروپا در برابر واقعیت‌های به سرعت در حال تغییر تجارت است.»

شفتشوویچ گفت: صنایع اروپایی، به ویژه خرده‌فروشان، تأکید کرده‌اند که «این عرصه رقابتی باید بدون تأخیر برطرف شود.»

وی افزود: «توضیح این مسئله برای کسب‌وکار‌ها و شهروندانمان که چرا اتحادیه اروپا نمی‌تواند سریع‌تر برای ارائه یک راه‌حل عمل کند، بسیار دشوار خواهد بود.»

این نامه به سطح تعیین شده برای این عوارض اشاره‌ای نکرده، اما شفتشوویچ گفت وزیران باید بر روی «یک عوارض گمرکی موقت ساده‌شده و پیوند بهتر ابزار‌های فناوری اطلاعات» کار کنند.

انتظار می‌رود کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا در خلال مذاکرات روز پنجشنبه، بر حذف معافیت عوارض و توافق برای یافتن یک راه‌حل موقت برای سال آینده توافق کنند.

بر اساس یک پیش‌نویس بیانیه که توسط فرانسه دیده شده و ممکن است تغییر کند، آنان موافقت خواهند کرد که «یک راه‌حل موقت و ساده برای امکان اجرای زودتر، در اسرع وقت در سال ۲۰۲۶ توسعه دهند» تا «دوره میانی را پل بزنند.»

هدف سپس این خواهد بود که این طرح برای تأیید در جلسه بعدی وزیران دارایی اتحادیه اروپا در ۱۲ دسامبر ارائه شود.

برخی از کشور‌های عضو که از انتظار خسته شده‌اند، از قبل با برنامه‌های خود پیش رفته‌اند، از جمله رومانی که عوارض پنج یورویی بر بسته‌های کوچک اعمال کرده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

