باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که اصلی‌ترین انتظار آنکارا از یک «نیروی بین‌المللی تثبیت ثبات» برنامه‌ریزی شده در غزه، این است که تضمین‌هایی برای تداوم آتش‌بس شکننده ارائه دهد.

ترکیه، به عنوان یکی از اعضای ناتو، یکی از صریح‌ترین منتقدان حمله ویرانگر دو ساله اسرائیل به غزه بوده و آن را نسل‌کشی خوانده است. این کشور به عنوان یک بازیگر و میانجی کلیدی در تلاش‌های آتش‌بس ظهور کرده و علیرغم مخالفت‌های مکرر اسرائیل، تمایل خود را برای پیوستن به نیروی تثبیت ثبات اعلام کرده است.

این وزارتخانه در یک جلسه توجیهی در آنکارا همچنین گفت که ترکیه معتقد است «مرکز هماهنگی غیرنظامی-نظامی» (CMCC) تحت رهبری آمریکا باید تضمین کند که ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، بدون مانع و مطابق با قوانین بین‌المللی انجام شود.

منبع:رویترز