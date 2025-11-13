باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین اژهای روز پنجشنبه در دیدار با آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید افزود: در این راستا، نیاز به اهتمام مضاعف در امر اقتصاد و تولید است؛ باید تولید ثروت مشروع در جامعه به یک ارزش و هنجار تبدیل شود؛ نباید تولید ثروت را مذموم دانست؛ در این جهت، ضروری است از بخش خصوصی مولد و سالم، تمام قد حمایت کرد.
وی گفت: اعتقاد ما آن است، مادامیکه بخش خصوصی مولد و سالم بصورت تمام و کمال به میدان نیاید و مورد حمایت جدی قرار نگیرد، امکان فائق آمدن بر مسائل اقتصادی، سخت و بعضاً ناممکن است.
وی در ادامه به مقوله اهمیت امنیت غذایی کشور نیز اشاره کرد و بیان داشت: دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران، قطعاً به تهدید و تحدید امنیت غذایی کشور نیز چشم دوخته است؛ فلذا در این راستا باید بسیار هوشیار باشیم و تمامی تدابیر و تمهیدات را لحاظ کنیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مبحث فضای مجازی و کارکردهای مثبت و منفی آن، گفت: باید از مزایا و کارکردهای نافع و مفید فضای مجازی، به نحو مطلوب و احسن استفاده کنیم و متقابلاً، آفات این فضا را دفع کنیم.
وی افزود: بعضاً در فضای مجازی، شبهاتی در راستای سست کردن باورهای مردم مطرح و ترویج میشود؛ لذا ضروری است حوزههای علمیه و نخبگان این حوزهها، در فقره مورد اشاره، ورود مجدانهتری داشته باشند و با بیان رسا و مستدل و متقن، شبهات را پاسخ دهند و دفع کنند.
وی در ادامه با اشاره به مقوله ناهنجاریهای اجتماعی، گفت: وجود برخی از ناهنجاریهای اجتماعی بویژه آن دسته از ناهنجاریهایی که بیش از سایر موارد، مشهود و در ملأعام هستند، حقیقتاً اذهان و قلوب مردم و متدینین را مُکدر و مُتأذی میکند؛ فلذا در این راستا خطاب به مقامات ذیصلاح قضایی و اطلاعاتی و انتظامی، دستورات و توصیههای مؤکد، صادر شده است تا وفق قوانین و ضوابط موجود، در جهت مقابله با این ناهنجاریها، اقدامات مقتضی را صورت دهند.
آیتالله سبحانی نیز در این دیدار بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: چنانچه تولید و بخش خصوصی در کشور قوت و قدرت نگیرد، بسیاری از مشکلات در حوزههای مختلف همچنان حل نخواهند شد.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه در حوزه واگذاریها به بخش خصوصی، اقدامات مثبت و مؤثری را انجام داده است، گفت: کسانیکه با این واگذاریها، منافعشان به خطر افتاده، با بیان مطالبی به دنبال سیاهنمایی و زیر سوال بردن این قبیل اقدامات هستند؛ دستگاه قضایی کشور در این حوزه باید به گونهای عمل کند که بخش خصوصی دلسرد نشود.
آیتالله سبحانی با بیان اینکه دولت باید تا حد ممکن از تصدیگری پرهیز داشته باشد و کارها را به مردم بسپارد، گفت: مادامیکه برای مردم در امور اقتصادی، انگیزه ایجاد نشود، بسیاری از مشکلات حل نخواهند شد.
دیدار رئیس قوه قضاییه با مراجع تقلید
آیت الله جعفر سبحانی، رئیس قوه قضاییه همچنین در سفر به قم در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین اژهای گفت: قوه قضاییه در حوزه واگذاریها به بخش خصوصی، اقدامات مثبت و مؤثری را انجام داده است.
وی در این دیدار با اشاره به اینکه کسانیکه با این واگذاریها، منافعشان به خطر افتاده، با بیان مطالبی به دنبال سیاهنمایی و زیر سوال بردن این قبیل اقدامات هستند تاکید کرد: دستگاه قضایی کشور در این حوزه باید به گونهای عمل کند که بخش خصوصی دلسرد نشود.
این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت اصلاح مبنای فقهی و حقوقی مهریه در عقدنامهها تأکید کرد و گفت: رابطه میان زن و شوهر رابطهای مبتنی بر تکریم و احترام متقابل است و نباید به آن با نگاه معامله یا خرید و فروش نگریسته شود.
آیتالله سبحانی همچنین در این دیدار بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید کرد.
وی با بیان اینکه دولت باید تا حد ممکن از تصدیگری پرهیز داشته باشد و کارها را به مردم بسپارد، گفت: مادامیکه برای مردم در امور اقتصادی، انگیزه ایجاد نشود، بسیاری از مشکلات حل نخواهند شد.
دستگاه قضا از تولید ثروت حمایت میکند
محسنی اژهای در دیدار با آیت الله سبحانی گفت: برای تولید ثروت، تمام قد از بخش خصوصی و دولتی حمایت میکنیم.
وی در این دیدار، به تلاش دشمنان برای تنگ کردن معیشت مردم اشاره کرد و گفت: رسیدگی به معیشت مردم، یک اصل اساسی و اولویتدار است؛ در این راستا، نیاز به اهتمام مضاعف در امر اقتصاد و تولید است؛ باید تولید ثروت مشروع در جامعه به یک ارزش و هنجار تبدیل شود؛ نباید تولید ثروت را مذموم دانست؛ در این جهت، ضروری است از بخش خصوصی مولد و سالم، تمام قد حمایت کرد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اعتقاد ما آن است، مادامیکه بخش خصوصی مولد و سالم بصورت تمام و کمال به میدان نیاید و مورد حمایت جدی قرار نگیرد، امکان فائق آمدن بر مسائل اقتصادی، سخت و در برخی مواقع ناممکن است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه به مقوله اهمیت امنیت غذایی کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران، قطعاً به تهدید و تحدید امنیت غذایی کشور نیز چشم دوخته است؛ بنابراین در این راستا باید بسیار هوشیار باشیم و تمامی تدابیر و تمهیدات را لحاظ کنیم.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مقوله ناهنجاریهای اجتماعی، گفت: وجود برخی از ناهنجاریهای اجتماعی بویژه آن دسته از ناهنجاریهایی که بیش از سایر موارد، مشهود و در ملأعام هستند، حقیقتاً اذهان و قلوب مردم و متدینان را مُکدر و مُتأذی میکند؛ فلذا در این راستا خطاب به مقامات ذیصلاح قضایی و اطلاعاتی و انتظامی، دستورات و توصیههای مؤکد، صادر شده است تا وفق قوانین و ضوابط موجود، در جهت مقابله با این ناهنجاریها، اقدامات مقتضی را صورت دهند.
صراط مستقیم، کوتاهترین راه به سمت رستگاری
آیت الله جوادی آملی در دیدار رئیس دستگاه قضا گفت: کوتاهترین راه برای داشتن زندگی سالم و رسیدن به رستگاری، صراط مستقیم است.
این مرجع تقلید با بیان این مطلب گفت: صراط مستقیم حتما انسان را به مقصد میرساند، اما باید دانست که این راه پر خطر است.
آیتالله جوادی آملی با تاکید بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همانند شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روز اخیر و هستهای که منبع خیر و برکت برای مردم بودند، در دوره کنونی نیز افراد و چهرههایی در جامعه حضور دارند که به واسطه حضور آنها برکات زیادی بر این کشور و مردم نازل میشود.
وی در ادامه، در خصوص بیتفاوت شدن جامعه نسبت به برخی مسائل و رویدادها و همچنین بروز برخی بداخلاقیها در جامعه، هشدار داد.
آیت الله مکارم: توجه به فرهنگ، از پروندههای قضایی میکاهد
آیت الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: هر چه بیشتر به مسائل فرهنگی توجه شود، آمار پروندههای قضایی کمتر میشود.
توجه به فرهنگ، پروندههای قضایی را کم میکند
آیتالله مکارم شیرازی در این دیدار با تاکید بر ضرورت توجه ویژه مسئولان به مسائل فرهنگی در جامعه، گفت: هر چه بیشتر در حوزه فرهنگی جامعه کار شود، با کاهش آمار ورودی پروندهها به عدلیه مواجه خواهیم بود.
وی همچنین به طرح مطالبی در رابطه با مسکن، ازدواج جوانان، نوسانات نرخ ارز و تاثیرات آن در زندگی مردم و همچنین هوش مصنوعی پرداخت.
این مرجع تقلید تاکید کرد: البته باید توجه داشته باشیم که برخی مشکلات به سادگی قابل حل هستند، اما رفع بخش دیگری از مشکلات، سخت و پیچیده است.
وی گلایه از اطاله دادرسیها در مراجع و مراکز قضایی، گفت: یکی از مسائلی که زمینهساز اطاله دادرسی میشود، مقوله کارشناسی پروندههای قضایی است که در این زمینه باید به قوه قضاییه کمک لازم صورت بگیرد؛ از سوی دیگر، برخی وکلا نیز با عملکرد منفی خود، سبب طولانیترشدن روند رسیدگی به پروندهها میشوند.