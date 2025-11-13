باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با شیخ «محمد بن عبدالله آل ثانی» نخست وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

در این تماس تلفنی بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای تقویت مناسبات دوجانبه در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین تاکید شد.

وزرای امور خارجه ایران و قطر ضمن ابراز نگرانی از تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان، بر اهمیت تداوم مساعی جمیله کشور‌های منطقه برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تاکید کردند. طرفین همچنین آخرین تحولات مربوط به غزه و قطعنامه پیشنهادی اخیر آمریکا به شورای امنیت را مورد بحث قرار داده و بر استمرار رایزنی‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق مشروع مردم فلسطین خصوصا حق تعیین سرنوشت تاکید کردند.