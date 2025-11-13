همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، فرهنگسرای خاوران با برگزاری سلسله نشست‌های نقد و بررسی کتاب با عنوان «در پناه کتاب؛ هفته‌ای برای گفت‌و‌گو با واژه‌ها»، میزبان جمعی از نویسندگان، منتقدان و دوستداران ادبیات می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجموعه نشست‌های ادبی «در پناه کتاب» با هدف تقویت فرهنگ مطالعه، گفت‌و‌گو میان نویسندگان و مخاطبان، و معرفی تازه‌های نشر از روز شنبه ۲۴ آبان در فرهنگسرای خاوران آغاز می‌شود.

در این نشست‌ها که تا پنج‌شنبه ۲۸ آبان ادامه دارد، هر روز یکی از آثار شاخص نویسندگان معاصر کشور نقد و بررسی می‌شود. برنامه نشست‌ها به ترتیب زیر است:

شنبه ۲۴ آبان: یرحا، اثر سمانه خاکبازان

یک‌شنبه ۲۵ آبان: او، اثر میثم امیری

دوشنبه ۲۶ آبان: کلاه سفید، اثر ملیحه ذوالفقاریان

سه‌شنبه ۲۷ آبان: برف کهنه و برف نو، اثر مجید قیصری

چهارشنبه ۲۸ آبان: بالابلند، اثر مهدی قزلی

در هر نشست، نویسندگان آثار در گفت‌وگویی صمیمی با سمیه جمالی و سید سجاد موسوی، میزبانان برنامه، به تحلیل روند خلق اثر، نگاه شخصی خود به ادبیات، و چالش‌های نویسندگی خواهند پرداخت.

این برنامه‌ها با حضور منتقدان ادبی و علاقه‌مندان به کتاب‌خوانی برگزار می‌شود و فرصتی است برای شنیدن روایت‌های تازه از نویسندگان نسل امروز و گفت‌و‌گو درباره‌ی مفاهیم درونی آثار.

نشست‌های «در پناه کتاب» از شنبه تا چهارشبه، هر روز ساعت ۱۰ صبح در فرهنگسرای خاوران برگزار می‌شود.

فرهنگسرای خاوران با این رویداد فرهنگی می‌کوشد تا فضایی برای هم‌نشینی با واژه‌ها، تبادل اندیشه و الهام از دنیای کتاب فراهم آورد؛ جایی که مخاطبان می‌توانند از کتاب‌ها جان تازه بگیرند و با نویسندگان از نزدیک گفت‌و‌گو کنند.

