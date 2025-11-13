مدیرکل روابط عمومی راه آهن گفت: پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی آذر ماه از روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی قنبرزاده مدیرکل روابط عمومی شرکت راه‌آهن از آغاز پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی آذرماه از روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه خبر داد و گفت:  پیش فروش بلیت‌ قطارهای مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ آذرماه، از روز یکشنبه ۲۵ آبان آغاز می‌شود.

وی ادامه داد:پیش فروش بلیت در کلیه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی) ، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می شود.

او بیان کرد: پیش فروش حضوری بلیت های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز یکشنبه ۲۵ آبان، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.

وی ادامه داد:از ساعت ۱۴ روز یکشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت. 

قنبر زاده گفت: هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه نمایند.

 

 

