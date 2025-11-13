معاون اول رئیس‌جمهور گفت: خودسوزی یک جوان یا خودکشی یک روزنامه‌نگار، یک مسأله شخصی نیست بلکه نشانه بحرانی اجتماعی است که باید ریشه‌های آن را شناسایی و درمان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در دیدار با جمعی از اساتید علم روان‌شناسی، با اشاره به ضرورت توجه به هشدار‌های اجتماعی و روانی جامعه گفت: خودسوزی یک جوان در اهواز یا خودکشی یک روزنامه‌نگار، فقط یک اتفاق فردی نیست؛ این حوادث پیام و سیگنالی جدی برای جامعه و حاکمیت است که اگر به آن بی‌توجهی شود، دامنگیر همه خواهد شد.

وی افزود: در فرهنگ ما خودکشی عملی قبیح است، اما وقتی جوانی صرفاً به دلیل برخورد مأموران با دکه پدرش دست به خودسوزی می‌زند، باید پرسید چه شرایطی او را به این نقطه رسانده است؟ این مسائل عمیق‌تر از آن است که صرفاً شخصی تلقی شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت هم‌افزایی دولت و دانشگاه برای حل این نوع چالش‌ها گفت: در حوزه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی با چالش‌هایی جدی روبه‌رو هستیم و باید زبان مشترکی میان متخصصان این حوزه‌ها و مسئولان دولتی ایجاد شود. اگر این چالش‌ها حل نشود، به بحران‌های اجتماعی تبدیل خواهند شد. البته توقع دانشگاه‌ها از دولت باید متناسب با امکانات و واقعیت‌های کشور باشد، اما دولت نیز خود را متعهد به بهره‌گیری از نظر‌های علمی می‌داند.

عارف با تأکید بر راهبرد دولت چهاردهم برای تکیه بر دانش و پژوهش‌های دانشگاهی تصریح کرد: رئیس‌جمهور اصرار دارد که دولت پاسخ پرسش‌های مهم کشور را از دانشگاه بگیرد. در گذشته مسیر دانشگاه، صنعت و جامعه از یکدیگر جدا بود، اما اکنون به برکت تلاش دانشمندان جوان و ضرورت حل مشکلات داخلی، این شکاف در حال کاهش است.

وی در ادامه گفت: امروز کشور در بخش‌های مختلف با ناترازی‌هایی روبه‌روست؛ از جمله در حوزه انرژی. حل این مسائل بدون مشارکت نخبگان و اساتید دانشگاه ممکن نیست. ارتباط مستمر میان دانشگاه و دولت یک ضرورت راهبردی است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت سلامت روانی و اجتماعی جامعه خاطرنشان کرد: تا امروز سلامت جسمی جامعه در اولویت بوده، اما زمان آن رسیده که سلامت روانی و اجتماعی نیز در اولویت سیاست‌های عمومی کشور قرار گیرد. اگر از این مسأله غفلت کنیم، آسیب‌ها به مشکلات و مشکلات به بحران تبدیل خواهند شد.

در این نشست، گزارشی با موضوع «آسیب روانی درازمدت بحران‌ها» ارائه و پیشنهادات مختلفی برای مواجهه علمی و سیاستی با این آسیب‌ها مطرح شد.

همچنین مقرر شد با همکاری اساتید دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، سازوکاری برای ایجاد ستاد یا شورای ملی سلامت روانی و اجتماعی بررسی و طراحی شود تا تصمیم‌گیری در این زمینه با فوریت انجام گیرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: معاون اول رئیس جمهور ، سلامت روانی
خبرهای مرتبط
اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود
عارف: تهیه سند ملی نظام نوآوری در اولویت قرار گیرد
رئیس‌جمهور سه‌شنبه به مجلس می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
عامل آنها شمایید که این وضعیت اقتصادی و معیشتی را برای مردم درست کردید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۲۲ آبان ۱۴۰۴
جناب عارف به جناب پزشکیان امرکنید قانون خدا که زیرپاهاش له کردو ابلاغ کنه تا این وضعیت ولنگاری وگناه بیحدو حصر ازجامعه جمع بشه وتورم وگرونی که به معیشت مردم بستی بساطش جمع کنه که جوونا به این بلاهای دست ساز شما دچار نشن
۴
۳
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۲ آبان
نیاز‌های صنعت دفاعی کشور در داخل تأمین می‌شود/ حوادث جنگ ۱۲ روزه را یک فرصت قلمداد کردیم
قانون حذف چهار صفر از پول ملی اجرایی می‌شود
عراقچی: آمریکا موظف به جبران خسارات مادی و معنوی ایرانیان است
سردار فدوی: همه عالم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پای کار آمدند، اما شکست خوردند
سردار شکارچی: هرگز ضعیف نمی‌شویم
دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است
رفع بوی نامطبوع اتوبان قم ـ تهران ضرورت دارد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و قطر
عارف: خودسوزی جوان اهوازی و خودکشی یک روزنامه‌نگار سیگنالی جدی برای جامعه و حاکمیت است
آخرین اخبار
عارف: خودسوزی جوان اهوازی و خودکشی یک روزنامه‌نگار سیگنالی جدی برای جامعه و حاکمیت است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و قطر
رفع بوی نامطبوع اتوبان قم ـ تهران ضرورت دارد
دشمن به دنبال ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است
سردار شکارچی: هرگز ضعیف نمی‌شویم
سردار فدوی: همه عالم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پای کار آمدند، اما شکست خوردند
قانون حذف چهار صفر از پول ملی اجرایی می‌شود
عراقچی: آمریکا موظف به جبران خسارات مادی و معنوی ایرانیان است
نیاز‌های صنعت دفاعی کشور در داخل تأمین می‌شود/ حوادث جنگ ۱۲ روزه را یک فرصت قلمداد کردیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۲ آبان
قالیباف: ایران همواره تروریسم را در هر شکل محکوم می‌کند
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد
سازمان پدافند غیرعامل: پیام هشدار روز جمعه روی موبایل‌تان رزمایش است، نترسید
دشمن شکست‌اش در جنگ۱۲ روزه را تحریف می‌کند
پزشکیان: تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به رفع ناترازی‌ها دغدغه‌مند باشند
تاکید عراقچی و لاوروف بر تداوم هماهنگی میان تهران، مسکو و پکن در آژانس اتمی
وزیر کشور با استعفای شهردار اهواز موافقت کرد
قالیباف: تشکیل کارگروه تخصصی و حرفه‌ای برای اصلاح نحوه حکمرانی آب ضروری است
اولویت‌بندی زیرساخت‌ها و تقویت مشارکت مردمی در برگزاری اربعین سال آینده
تشریح طرح تسویه هوشمند به‌منظور حل مشکل سرمایه در گردش بخش تولید توسط وزیر کار
استاد روزبه از چهره‌های نادری است که انسان‌سازی را معنا می‌کرد