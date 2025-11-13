باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه افتتاحیه نهمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ با حضور رئیس هیات اجرایی انتخابات تهران بزرگ، رئیس هیات نظارت بر انتخابات، برگزیدگان هیات مدیره دوره نهم برگزار شد. در انتهای این جلسه، رای‌گیری برای انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب رئیس اول و دوم هیات مدیره نظام پزشکی تهران انجام شد.

بر این اساس، با رای اعضا، محمد رئیس زاده در صدر منتخبین قرار گرفت و به عنوان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد. پوپک به عنوان نایب رییس اول؛ رضا مساعد به عنوان نایب رییس دوم و مهدیه جمشیدیان به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.

محمدرئیس زاده از سال ۱۴۰۰ تاکنون رئیس کل سازمان نظام پزشکی است.

منبع: وزارت بهداشت