جلسه افتتاحیه نهمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار و رای‌گیری برای انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب رئیس اول و دوم هیات مدیره نظام پزشکی تهران انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه افتتاحیه نهمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ با حضور رئیس هیات اجرایی انتخابات تهران بزرگ، رئیس هیات نظارت بر انتخابات، برگزیدگان هیات مدیره دوره نهم برگزار شد. در انتهای این جلسه، رای‌گیری برای انتخاب رئیس هیات مدیره و نایب رئیس اول و دوم هیات مدیره نظام پزشکی تهران انجام شد.

بر این اساس، با رای اعضا، محمد رئیس زاده در صدر منتخبین قرار گرفت و به عنوان رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد. پوپک به عنوان نایب رییس اول؛ رضا مساعد به عنوان نایب رییس دوم و مهدیه جمشیدیان به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شدند.

محمدرئیس زاده از سال ۱۴۰۰ تاکنون رئیس کل سازمان نظام پزشکی است.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: نظام پزشکی تهران ، وزارت بهداشت
خبرهای مرتبط
لزوم بهره‌گیری از ظرفیت ایران در زمینه گردشگری سلامت/ جایگاه طب ایرانی در درمان ناباروری
ضرورت درمان تنبلی چشم تا قبل از ۸ سالگی/ هشدار درباره افزایش عمل‌های زیبایی چشم در آرایشگاه‌ها
آیین‌نامه «ویزیت و مشاوره از راه دور» از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدارس تا حد ممکن تعطیل نمی‌شوند
پوشش درمان سل در ایران بیش از ۸۰ درصد است/ خطر خیزش بزرگ تب دنگی
مطالبات فرهنگیان بازنشسته چه زمانی پرداخت می‌شود؟ + فیلم
مقاومت میکروبی چالش جدی در برابر بیماری‌های تنفسی
ذات‌الریه یک تهدید جدی برای کودکان و سالمندان است
اسید چرب امگا ۳ و تاثیر متفاوت بر متابولیسم افراد
حذف وعده‌های غذایی روش مناسبی برای کاهش وزن نیست
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد
آخرین اخبار
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب شد
حذف وعده‌های غذایی روش مناسبی برای کاهش وزن نیست
مقاومت میکروبی چالش جدی در برابر بیماری‌های تنفسی
مطالبات فرهنگیان بازنشسته چه زمانی پرداخت می‌شود؟ + فیلم
پوشش درمان سل در ایران بیش از ۸۰ درصد است/ خطر خیزش بزرگ تب دنگی
ذات‌الریه یک تهدید جدی برای کودکان و سالمندان است
اسید چرب امگا ۳ و تاثیر متفاوت بر متابولیسم افراد
مدارس تا حد ممکن تعطیل نمی‌شوند
رشد ۱۳۴ درصدی اعتبارات مدارس دولتی در سال گذشته
عوارض مصرف بیش از حد بابونه + فیلم
لزوم اعتماد به تشخیص پزشک پیش از درمان + فیلم
آمار بالای ابتلا به دیابت در کشور + فیلم
Oppo آماده عرضه یکی از بهترین گوشی‌های خود می‌شود
نتایج شگفت‌انگیز یک داروی جدید در درمان بیماری عصبی ناتوان‌کننده
۴ بیمارستان تهران نیازمند بازسازی
فعالیتی کوتاه و روزانه که استرس را کاهش و خواب را بهبود می‌بخشد
موشک جدید سایوز-۵ به محل پرتاب رسید
دکمه‌های لایک و اشتراک‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۶ از فیسبوک حذف می‌شوند
کشف سازوکاری جدید در آنتی بیوتیک‌ها برای مقاومت باکتری‌ها
تعریف ۲۰۰۰ پایگاه آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی برای سوادآموزان کشور
زمین در آستانه‌ سومین طوفان مغناطیسی بسیار شدید در سال جاری
واکنش دانشگاه آزاد به حاشیه‌های مراسم دفاع «بهنوش طباطبائی»