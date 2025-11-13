سخنگوی مرکز مبادله گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۳۶ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۶۰۰ کیلوگرم شمش به ارزش ۲۵.۸ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای سال تاکنون، ۳۶ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۶۰۰ کیلوگرم شمش به ارزش ۲۵.۸ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

او افزود: جلسه بعدی حراج شمش طلا یگشنبه ۲۵ آبان‌ماه در مرکز مبادله برگزار خواهد شد.

او بیان کرد: متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران میتوانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۴ آبان، در یکصد و سی و چهارمین حراج این مرکز شرکت کنند.