تفاهم‌نامه همکاری بین ایران و تاجیکستان در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما منعقد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران به تاجیکستان، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان‌های هواپیمایی کشوری ایران و تاجیکستان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف گسترش همکاری‌های فنی، آموزشی و عملیاتی بین دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های تعمیر و نگهداری هواپیما،خدمات‌فرودگاهی، خدمات ناوبری هوایی، آموزش‌های تخصصی و تبادل تجربیات کارشناسی منعقد شد.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، مقرر شد موضوعات مورد علاقه در قالب کارگروه‌های تخصصی مشترک پیگیری و اجرایی گردد. 

در ادامه این سفر، حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و هیأت همراه با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه، با علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن تشریح برنامه‌ها و ظرفیت‌های ایران برای همکاری با تاجیکستان، بر آمادگی کامل کشورمان جهت گسترش تعاملات فنی، آموزشی و عملیاتی تأکید کرد.

 سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز در این نشست با اشاره به اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور، بر نقش مؤثر صنعت حمل‌ونقل هوایی در توسعه روابط اقتصادی، تجاری و گردشگری میان ایران و تاجیکستان تأکید نمود.

*نشست مشترک با شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان*

در آخرین برنامه امروز از حضور در تاجیکستان، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران با مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌های هواپیمایی فعال در تاجیکستان از جمله تاجیک‌اِیر (شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان)، شاهین‌اِیر و سامان ایر دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست، مدیران شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی فعالیت خود، دیدگاه‌ها و نیازهای فنی و عملیاتی‌شان را در حوزه‌های تعمیر و نگهداری، توسعه شبکه پروازی، تأمین قطعات، لیزینگ و خدمات هندلینگ مطرح کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی نیز با تشریح توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایران در بخش‌های مختلف صنعت هوانوردی، راهکارهای اجرایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای مطرح‌شده را ارائه کرد و بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو کشور در توسعه پروازهای دوجانبه و ترانزیتی تأکید نمود.

در این جلسه مقرر شد‌ مدیران شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان در آینده نزدیک به ایران سفر کنند و از نزدیک با توانمندی‌ها و زیرساخت‌های صنعت هوانوردی کشورمان در زمینه‌های فنی، عملیاتی و آموزشی آشنا شوند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، هواپیمایی
خبرهای مرتبط
تکمیل کریدور‌های شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم+ فیلم
پیشرفت فیزیکی کریدور بزرگراهی غرب کشور به ۸۰ درصد رسید
تعداد بزرگراه و آزادراه‌های کشور به ۷۸۰۰ کیلومتر رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات افزایش قیمت محصولات سایپا اعلام شد/ افزایش ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به خانواده کوئیک نیست
شنبه ششمین مرحله پیش فروش سکه ضرب ۱۴۰۴ برگزار می‌شود
۲۵ کیلومتر از مسیر کریدور بزرگراهی غرب کشور به بهره‌برداری رسید+ فیلم
تکمیل کریدور‌های شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم+ فیلم
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف گاز در واحد‌های تولیدی فولاد کشور
پاییز ۱۴۰۴ خشک‌تر از همیشه /۲۰ استان بدون بارش و بحران آب در کمین
تعداد بزرگراه و آزادراه‌های کشور به ۷۸۰۰ کیلومتر رسید
بازگشت آرامش طی ۲ هفته آینده به بازار نهاده دامی
رشد چشمگیر تأمین اعتبار برای تکمیل کریدور‌ها در سال ۱۴۰۴
بیش از ۸۰ درصد کشت گندم در استان‌های سردسیر انجام شد
آخرین اخبار
اجرای سامانه مکانیزه توزیع سود و منافع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری+ فیلم
سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!+ فیلم
تفاهم‌نامه همکاری هوایی بین ایران و تاجیکستان منعقد شد
یکشنبه جلسه بعدی حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود
آغاز پیش فروش بلیت قطار برای آذرماه اعلام شد
امکان گزارش تلفنی شهروندان از تخلفات شهرداری‌های البرز فراهم شد
بازگشت آرامش طی ۲ هفته آینده به بازار نهاده دامی
پیشرفت فیزیکی کریدور بزرگراهی غرب کشور به ۸۰ درصد رسید
واردات گوشت به ۳۲ هزارتن رسید/ واردات روزانه ۳۰ تن گوشت گرم از پاکستان
جزئیات افزایش قیمت محصولات سایپا اعلام شد/ افزایش ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به خانواده کوئیک نیست
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف گاز در واحد‌های تولیدی فولاد کشور
شنبه ششمین مرحله پیش فروش سکه ضرب ۱۴۰۴ برگزار می‌شود
بیش از ۸۰ درصد کشت گندم در استان‌های سردسیر انجام شد
رشد چشمگیر تأمین اعتبار برای تکمیل کریدور‌ها در سال ۱۴۰۴
تکمیل کریدور‌های شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم+ فیلم
تعداد بزرگراه و آزادراه‌های کشور به ۷۸۰۰ کیلومتر رسید
۲۵ کیلومتر از مسیر کریدور بزرگراهی غرب کشور به بهره‌برداری رسید+ فیلم
پاییز ۱۴۰۴ خشک‌تر از همیشه /۲۰ استان بدون بارش و بحران آب در کمین
تحویل ۱۰ هزار مسکن استیجاری به زوج‌های جوان تا پایان سال + فیلم
پیامك ثبت حساب بانكی با كد ملی سرشماره استان‌های تهران و البرز ارسال شد
طلا بهتر است یا سکه؟/ مقایسه بازدهی در سال‌های اخیر
نقش وکیل خانواده در پیروزی پرونده‌های طلاق، مهریه و حضانت در اصفهان
پایداری شرایط جوی کشور تا سه روز آینده
ایجاد مسیر پروازی مشترک بین ایران و افغانستان
جبران خسارت واحد‌های مسکونی دفاع مقدس ۱۲ روزه از طریق تراکم فروشی
۲۲ سال بدون فروپاشی شبکه برق؛ رشد سهم معاملات برون‌بازاری تا ۵۰ درصد
افزایش حس مسئولیت اجتماعی با پرداخت مالیات/حس منفی نگری در جامعه را باید کاهش داد
تأمین ۳۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات توسط بانک مرکزی
۲۶ هزار راس دام درگیر بیماری تب برفکی شدند
تشکیل کارگروه مشترک ارزی برای تأمین ناوگان ریلی