محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه ماده ۸ قانون مالیات و سوداگری گفت: بر اساس این ماده، وظیفه توزیع سود و منافع به عهده سپرده‌گذاری مرکزی محول شده است که باید به صورت سامانه‌ای انجام شود.

وی افزود: قبلاً این فرایند به صورت دستی انجام می‌شد، اما همکاران ما با افتتاح سامانه پرداخت سود برای صندوق‌ها، امکان انجام این فرایند به صورت کاملاً مکانیزه و دیجیتال را فراهم کردند.

باغستانی ادامه داد: با این سامانه، پرداخت سود به دارندگان و مالکان واحد‌های صندوق به‌طور مستقیم و بدون نیاز به روش‌های سنتی انجام می‌شود.