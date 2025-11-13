معاون وزیر اقتصاد گفت: طبق آمارها از سال گذشته تا به امروز شاهد رشد قابل توجهی در ترخیص کالا‌ها از گمرکات کشور بوده ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرود عسگری رئیس سازمان گمرک با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال گذشته تا کنون، ما دیگر با بخشنامه‌هایی که مشکل یا تنش ایجاد کند در حوزه تجارت خارجی مواجه نبوده‌ایم گفت: به‌طور کلی، بیشتر توجهات به سمت تسهیل تحصیلات معطوف شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، در زمان جنگ ۱۲ روزه، تمام دستگاه‌ها اقدام به صدور بخشنامه‌های تسهیل‌گر کردند. این اقدامات شامل سازمان‌های مختلفی مانند سازمان غذا و دارو،قرنطینه نباتی و دامپزشکی‌وهمه این نهادها در امر تجارت بین‌المللی همکاری کردند. 

عسگری توضیح داد: نتیجه این همکاری‌ها، که ما چندین بار به آن اشاره کردیم، منجر به رشد قابل توجهی در ترخیص کالاها شده است. به‌رغم اینکه ما در سال گذشته حدود ۱۷۸ بخشنامه از دستگاه‌های مختلف دریافت کرده‌ایم، عمدتاً این بخشنامه‌ها در راستای تسهیل امور تجاری بوده‌اند.

او بیان کرد:به طور کلی، وضعیت تجارت خارجی در ایران در سال‌های اخیر بهبود یافته و همکاری میان نهادها به تسهیل فرآیندها کمک کرده است. این روند مثبت در ترخیص کالاها نشان‌دهنده تلاش‌های مشترک و مؤثر در این حوزه است.

 

