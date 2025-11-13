نشست تخصصی وضعیت‌شناسی مهاجرین افغانستانی در ایران با محوریت بررسی هزینه‌های اخراج و فرصت‌های ادغام مهاجرین، در خانه اندیشه‌ورزان در تهران برگزار شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیست‌وسومین نشست تخصصی انجمن راحل با عنوان «هزینه‌های اخراج و فرصت‌های ادغام مهاجرین افغانستانی در ایران»، پویا علاءالدینی، استاد برنامه‌ریزی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با اشاره به ابعاد تمدنی، فرهنگی و اقتصادی حضور مهاجرین افغانستانی در ایران گفت:حضور افغانستانی‌ها برای ایران تنها یک مسئله امنیتی یا اقتصادی نیست، بلکه پدیده‌ای راهبردی با ابعاد تمدنی و فرهنگی است.

او با انتقاد از سیاست‌های گذشته افزود: در پنج دهه گذشته سیاست‌گذاری در قبال مهاجرین در دام دو تقلیل گرفتار بوده است؛ نگاه صرفاً به نیروی کار ارزان و نگاه مذهبی تقلیل‌یافته.

علاءالدینی با تأکید بر پیامدهای منفی سیاست اخراج مهاجرین اظهار داشت: اخراج مهاجرین نه‌تنها زنجیره تأمین در بخش‌های حیاتی را مختل می‌کند، بلکه شکافی ماندگار در حوزه تمدنی مشترک ایران و افغانستان ایجاد خواهد کرد.

وی ادغام مهاجرین را یک فرصت توسعه‌ای برای ایران دانست و گفت: ادغام مهاجرین می‌تواند به احیای پنجره جمعیتی ایران و رشد اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، ما برای آنان حالتی از تعلیق ایجاد کرده‌ایم؛ سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند، اما هیچ‌گاه تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

در پایان این نشست، کارشناسان تأکید کردند که بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی، تدوین سند راهبردی و بهره‌گیری از مشترکات تمدنی می‌تواند مهاجرت را از یک چالش به فرصتی برای توسعه ملی و تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران تبدیل کند.

برچسب ها: نشست ، مهاجران ، تهران
خبرهای مرتبط
تأکید بر راهبری فرهنگی و انسجام اجتماعی در مدیریت مهاجرت
تأکید ایران بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از مهاجرین
اجرای طرح صدور روادید کارگری برای اتباع خارجی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناپدید شدن کودکان فلسطینی در غزه؛ خانواده‌ها در جستجوی پاسخ
تعطیلی ۴۳ روزه دولت آمریکا پایان یافت/ خسارت ۱۴ میلیارد دلاری تعطیلی دولت
ترور مهندس هسته‌ای در مصر با ۱۳ گلوله
ادعای سنتکام درباره ۲۲ عملیات در سوریه و کشتن ۵ داعشی
حمله هوایی و توپخانه ای اسرائیل به جنوب لبنان
آمریکا از همکاری امنیتی آینده سوریه با غرب خبر داد
هند پایگاه هوایی جدیدی در نزدیکی مرز چین افتتاح کرد
مهاجرین، زندانیان و امور کنسولی محور دیدار سرپرست سفارت افغانستان با معاون امور حقوقی وزارت خارجه ایران
۲۰ مجروح در پی یورش کامیون به بازار در کره جنوبی
شویگو: روسیه بررسی آزمایش‌های هسته‌ای را آغاز کرد
آخرین اخبار
اعطای مصونیت مادام‌العمر به رئیس‌جمهور پاکستان و فرمانده ارشد ارتش
شهادت ۲۶۰ فلسطینی در غزه از زمان آتش‌بس اکتبر
کرملین: اوکراین دیر یا زود مجبور به مذاکره با روسیه خواهد شد
ادغام مهاجرین، راهبردی برای توسعه ملی ایران
هشدار فائو درباره وقوع ناامنی حاد غذایی در ۱۶ کشور از جمله افغانستان
منشاوی افغانستان؛ صدایی که مرزها را شکست + فیلم
ترکیه: نیروی تثبیت ثبات غزه باید تضمین‌کننده آتش‌بس باشد
اتحادیه اروپا بر واردات کوچک از چین عوارض می بندد
ترور مهندس هسته‌ای در مصر با ۱۳ گلوله
حمله هوایی و توپخانه ای اسرائیل به جنوب لبنان
هند پایگاه هوایی جدیدی در نزدیکی مرز چین افتتاح کرد
آمریکا از همکاری امنیتی آینده سوریه با غرب خبر داد
۲۰ مجروح در پی یورش کامیون به بازار در کره جنوبی
ادعای سنتکام درباره ۲۲ عملیات در سوریه و کشتن ۵ داعشی
مهاجرین، زندانیان و امور کنسولی محور دیدار سرپرست سفارت افغانستان با معاون امور حقوقی وزارت خارجه ایران
شویگو: روسیه بررسی آزمایش‌های هسته‌ای را آغاز کرد
ناپدید شدن کودکان فلسطینی در غزه؛ خانواده‌ها در جستجوی پاسخ
تعطیلی ۴۳ روزه دولت آمریکا پایان یافت/ خسارت ۱۴ میلیارد دلاری تعطیلی دولت
کانادا تحریم‌های تازه‌ای علیه صنایع پهپادی و انرژی روسیه اعلام کرد
کاخ سفید ساخت پایگاه نظامی آمریکا در مرز غزه را رد کرد
سخنرانی السودانی با اعلام پیروزی در انتخابات: منافع همه عراقی‌ها را در نظر می‌گیریم
بحران در ارتش صهیونیستی همزمان با درخواست هزاران نظامی برای ترک خدمت زودهنگام
داماد ترامپ و ارتش صهیونیستی احتمال شکست طرح آتش‌بس ترامپ برای غزه را بررسی می‌کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق
پنتاگون: آمریکا کانال پاناما را از «نفوذ مخرب چین» آزاد می‌کند
سازمان بهداشت جهانی: شمار زیادی از بیماران در غزه در انتظار انتقال برای درمان هستند
رئیس جمهور آمریکا از قاچاق دختران توسط اپستین آگاه بوده است
زلنسکی خواستار برکناری دو وزیر در پی رسوایی فساد مالی شد
کتائب حزب‌الله عراق از مشارکت در انتخابات استقبال کرد