باشگاه خبرنگاران جوان - در بیست‌وسومین نشست تخصصی انجمن راحل با عنوان «هزینه‌های اخراج و فرصت‌های ادغام مهاجرین افغانستانی در ایران»، پویا علاءالدینی، استاد برنامه‌ریزی اجتماعی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با اشاره به ابعاد تمدنی، فرهنگی و اقتصادی حضور مهاجرین افغانستانی در ایران گفت:حضور افغانستانی‌ها برای ایران تنها یک مسئله امنیتی یا اقتصادی نیست، بلکه پدیده‌ای راهبردی با ابعاد تمدنی و فرهنگی است.

او با انتقاد از سیاست‌های گذشته افزود: در پنج دهه گذشته سیاست‌گذاری در قبال مهاجرین در دام دو تقلیل گرفتار بوده است؛ نگاه صرفاً به نیروی کار ارزان و نگاه مذهبی تقلیل‌یافته.

علاءالدینی با تأکید بر پیامدهای منفی سیاست اخراج مهاجرین اظهار داشت: اخراج مهاجرین نه‌تنها زنجیره تأمین در بخش‌های حیاتی را مختل می‌کند، بلکه شکافی ماندگار در حوزه تمدنی مشترک ایران و افغانستان ایجاد خواهد کرد.

وی ادغام مهاجرین را یک فرصت توسعه‌ای برای ایران دانست و گفت: ادغام مهاجرین می‌تواند به احیای پنجره جمعیتی ایران و رشد اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، ما برای آنان حالتی از تعلیق ایجاد کرده‌ایم؛ سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند، اما هیچ‌گاه تعیین‌تکلیف نشده‌اند.

در پایان این نشست، کارشناسان تأکید کردند که بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی، تدوین سند راهبردی و بهره‌گیری از مشترکات تمدنی می‌تواند مهاجرت را از یک چالش به فرصتی برای توسعه ملی و تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران تبدیل کند.