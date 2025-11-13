باشگاه خبرنگاران جوان ـ سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و سازمان جهانی غذا در گزارشی مشترک با عنوان «کانون‌های داغ گرسنگی» هشدار دادند که بحران ناامنی حاد غذایی در ۱۶ کشور جهان در حال وخامت است؛ بحرانی که جان میلیون‌ها نفر را به‌ویژه در مناطق درگیر جنگ و بلایای اقلیمی تهدید می‌کند.

در این گزارش، شش کشور سودان، فلسطین، سودان جنوبی، مالی، هائیتی و یمن در آستانه قحطی یا گرسنگی فاجعه‌بار معرفی شده‌اند. به گفته فائو و برنامه جهانی غذا، برخی جوامع در این کشورها ممکن است به مرحله قحطی یا بسیار نزدیک به آن برسند.

همچنین وضعیت امنیت غذایی در کشورهایی چون جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، میانمار، سومالی، سوریه و افغانستان نگران‌کننده توصیف شده و بورکینافاسو، چاد، کنیا و پناهجویان روهینگیا در بنگلادش نیز با بحران مشابهی مواجه‌اند.

سندی مک‌کین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، با تأکید بر اینکه قحطی سرنوشت محتوم نیست، گفت: جامعه جهانی ابزار و دانش کافی برای مقابله با این وضعیت را دارد، اما کمبود منابع و اراده سیاسی مانع اقدام مؤثر شده است.

او هشدار داد که کودکان بیشترین آسیب را از سوءتغذیه می‌بینند، زیرا ضعف سیستم ایمنی خطر بیماری و مرگ را افزایش می‌دهد.

بر اساس این گزارش، درگیری‌ها و خشونت‌ها در ۱۴ مورد از ۱۶ کشور اصلی، عامل اصلی گرسنگی به شمار می‌روند. علاوه بر آن، شوک‌های اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، تغییرات شدید اقلیمی مانند سیل، خشکسالی و توفان‌های ناشی از پدیده «ال‌نینیا» و نیز کاهش کمک‌های بشردوستانه و کمبود منابع مالی، بحران را تشدید کرده‌اند.

شو دونیو، مدیرکل فائو، نیز تأکید کرد: «درگیری‌ها همچنان محرک اصلی گرسنگی هستند، اما شوک‌های اقلیمی و بی‌ثباتی اقتصادی باعث شده‌اند میلیون‌ها نفر بدون هیچ شبکه حمایتی باقی بمانند.»

این در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی، پیش از این درباره وقوع فاجعه انسانی، در پی قحطی و گرسنگی، هشدار داده بودند.