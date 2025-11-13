سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا به عنوان سرمربی السد قطر انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو مانچینی با امضای قراردادی ۲.۵ ساله تا تابستان ۲۰۲۷ به عنوان سرمربی السد قطر انتخاب شد.
گفته می شود قرارداد مانچینی با السد شامل دستمزدی سالانه حدود ۹ میلیون یورو است.
در پایان هفته نهم لیگ ستارگان قطر، السد با ۱۴ امتیاز در ردهی ششم قرار گرفته و فاصلهای ۸ امتیازی با الغرافهی صدرنشین دارد.
همچنین السد در لیگ نخبگان با کسب تنها ۲ امتیاز در رده دهم قرار دارد.
مانچینی با تیم ملی فوتبال ایتالیا در یورو ۲۰۲۰ قهرمان شد.
او سابقه سرمربیگری در تیمهای اینترمیلان و منچسترسیتی را نیز در کارنامه خود دارد.