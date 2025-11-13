سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا به عنوان سرمربی السد قطر انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  روبرتو مانچینی با امضای قراردادی ۲.۵ ساله  تا تابستان ۲۰۲۷ به عنوان سرمربی السد قطر انتخاب شد.

گفته می شود قرارداد مانچینی با السد شامل دستمزدی سالانه حدود ۹ میلیون یورو است. 

در پایان هفته نهم لیگ ستارگان قطر، السد با ۱۴ امتیاز در رده‌ی ششم قرار گرفته و فاصله‌ای ۸ امتیازی با الغرافه‌ی صدرنشین دارد.

همچنین السد در لیگ نخبگان با کسب تنها ۲ امتیاز در رده دهم قرار دارد.

مانچینی با تیم ملی فوتبال ایتالیا در یورو ۲۰۲۰ قهرمان شد.

او سابقه سرمربیگری در تیم‌های اینترمیلان و منچسترسیتی را نیز در کارنامه خود دارد.

