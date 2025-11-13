باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران جوان در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران درخصوص آخرین جزئیات مسکن استیجاری اظهار داشت: کریدورهای اصلی شمال به جنوب قطعاً مهم‌ترین اتفاقی هستند که تا پایان دولت چهاردهم انجام می‌گیرد، پر اولویت‌ترین اقدام خواهد بود. البته در موضوعات دیگر نیز مشکلاتی وجود دارد

وی افزود: طرح کلید به کلید مصوبه شورای عالی مسکن را دریافت کرده‌اند و به تفصیل در مورد آن صحبت شده است. دستورالعمل مربوطه نیز ان‌شاءالله به زودی ابلاغ خواهد شد. این اقدام قطعاً در کلانشهرها و شهرهای بزرگ انجام خواهد گرفت.

او گفت: امیدواریم بعد از ابلاغ، اقدامات اجرایی نیز انجام شود امروز در کردستان اشاره کردم که حتماً باید به بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی توجه شود، زیرا این موضوع می‌تواند به تصریح مسائل موجود کمک کند.