وزیر راه و شهرسازی گفت: اجرای ساخت مسکن استیجاری به میزان ۱۰ هزار واحد مسکونی تنها در کلان شهر‌ها و شهر‌های بزرگ اجرایی خواهد شد.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران جوان در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران درخصوص آخرین جزئیات مسکن استیجاری اظهار داشت: کریدورهای اصلی شمال به جنوب قطعاً مهم‌ترین اتفاقی هستند که تا پایان دولت چهاردهم انجام می‌گیرد، پر اولویت‌ترین اقدام خواهد بود. البته در موضوعات دیگر نیز مشکلاتی وجود دارد 

وی افزود: طرح کلید به کلید مصوبه شورای عالی مسکن را دریافت کرده‌اند و به تفصیل در مورد آن صحبت شده است. دستورالعمل مربوطه نیز ان‌شاءالله به زودی ابلاغ خواهد شد. این اقدام قطعاً در کلانشهرها و شهرهای بزرگ انجام خواهد گرفت.

او گفت: امیدواریم بعد از ابلاغ، اقدامات اجرایی نیز انجام شود امروز در کردستان اشاره کردم که حتماً باید به بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی توجه شود، زیرا این موضوع می‌تواند به تصریح مسائل موجود کمک کند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
تکمیل کریدور‌های شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم+ فیلم
میزان واحد‌های مسکونی فرسوده در کردستان به ۸۰ هزار واحد رسید
بدون سرمایه اجتماعی، هیچ بازسازی موفقی شکل نمی‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات افزایش قیمت محصولات سایپا اعلام شد/ افزایش ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به خانواده کوئیک نیست
پاییز ۱۴۰۴ خشک‌تر از همیشه / ۲۰ استان بدون بارش و بحران آب در کمین
شنبه ششمین مرحله پیش فروش سکه ضرب ۱۴۰۴ برگزار می‌شود
آغاز پیش فروش بلیت قطار برای آذرماه اعلام شد
۲۵ کیلومتر از مسیر کریدور بزرگراهی غرب کشور به بهره‌برداری رسید+ فیلم
تکمیل کریدور‌های شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم+ فیلم
بازگشت آرامش طی ۲ هفته آینده به بازار نهاده دامی
سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!+ فیلم
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف گاز در واحد‌های تولیدی فولاد کشور
تعداد بزرگراه و آزادراه‌های کشور به ۷۸۰۰ کیلومتر رسید
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه
ساخت مسکن استیجاری تنها در کلان‌شهر‌ها اجرایی می‌شود+فیلم
میزان واحد‌های مسکونی فرسوده در کردستان به ۸۰ هزار واحد رسید
امنیت سایبری یکی از دغدغه‌های اصلی صنعت برق است
رشد قابل توجه ترخیص کالا از گمرکات کشور/ دریافت ۱۷۸ بخشنامه از دستگاه‌های مختلف
اجرای سامانه مکانیزه توزیع سود و منافع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری+ فیلم
سامانه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث بعد از سال ۹۹ همچنان منتظر سازمان امور مالیاتی!+ فیلم
تفاهم‌نامه همکاری هوایی بین ایران و تاجیکستان منعقد شد
یکشنبه جلسه بعدی حراج شمش طلا مرکز مبادله برگزار می‌شود
آغاز پیش فروش بلیت قطار برای آذرماه اعلام شد
امکان گزارش تلفنی شهروندان از تخلفات شهرداری‌های البرز فراهم شد
بازگشت آرامش طی ۲ هفته آینده به بازار نهاده دامی
پیشرفت فیزیکی کریدور بزرگراهی غرب کشور به ۸۰ درصد رسید
واردات گوشت به ۳۲ هزارتن رسید/ واردات روزانه ۳۰ تن گوشت گرم از پاکستان
جزئیات افزایش قیمت محصولات سایپا اعلام شد/ افزایش ۱۶۲ میلیون تومانی مربوط به خانواده کوئیک نیست
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف گاز در واحد‌های تولیدی فولاد کشور
شنبه ششمین مرحله پیش فروش سکه ضرب ۱۴۰۴ برگزار می‌شود
بیش از ۸۰ درصد کشت گندم در استان‌های سردسیر انجام شد
رشد چشمگیر تأمین اعتبار برای تکمیل کریدور‌ها در سال ۱۴۰۴
تکمیل کریدور‌های شمال غرب کشور تا پایان دولت چهاردهم+ فیلم
تعداد بزرگراه و آزادراه‌های کشور به ۷۸۰۰ کیلومتر رسید
۲۵ کیلومتر از مسیر کریدور بزرگراهی غرب کشور به بهره‌برداری رسید+ فیلم
پاییز ۱۴۰۴ خشک‌تر از همیشه / ۲۰ استان بدون بارش و بحران آب در کمین
تحویل ۱۰ هزار مسکن استیجاری به زوج‌های جوان تا پایان سال + فیلم
پیامك ثبت حساب بانكی با كد ملی سرشماره استان‌های تهران و البرز ارسال شد
طلا بهتر است یا سکه؟/ مقایسه بازدهی در سال‌های اخیر
نقش وکیل خانواده در پیروزی پرونده‌های طلاق، مهریه و حضانت در اصفهان
پایداری شرایط جوی کشور تا سه روز آینده
ایجاد مسیر پروازی مشترک بین ایران و افغانستان
جبران خسارت واحد‌های مسکونی دفاع مقدس ۱۲ روزه از طریق تراکم فروشی