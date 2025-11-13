باشگاه خبرنگاران جوان - میلاد کی‌مرام رئیس کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس با اشاره به برگزاری رقابت‌های تنیس ساحلی BT ۵۰ در جزیره کیش اظهار داشت: از مدت‌ها پیش برای این میزبانی برنامه‌ریزی کرده بودیم و به دنبال آن هستیم تا رقابت‌های تنیس ساحلی BT ۵۰ که بالاترین سطح این رویداد در ایران و منطقه است را به خوبی میزبانی کنیم. این مسابقات با شعار از مینو تا هرمز، خلیج فارس تا بی‌نهایت در شرایطی برگزار خواهد شد که مدعیان این رشته در کنار سواحل نیلگون خلیخ فارس توانمندی‌های خود را به نمایش خواهند گذاشت. البته این مسابقات پیش از این در کشورمان برگزار شده و اکنون فرصتی دوباره برای تنیسور‌های ایرانی فراهم شده تا طی دو هفته به دنبال ارتقای جایگاه و رنکینگ جهانی خود باشند.

وی تاکید کرد: با توجه به این که مسابقات طی ۲ هفته برگزار خواهد شد، ورزشکاران این فرصت را دارند تا ۱۰۰ امتیاز این رویداد را به دست آورده و شانس خود را برای جایزه ۸ هزاردلاری به چالش بکشند. نکته مهم این است که علاقه‌مندان به حضور در این رویداد باید آیپین جهانی خود را چک کنند تا از اعتبار برخوردار باشد تا مشکلی در روند ثبت‌نام و حضور آنها به وجود نیاید.

رئیس کمیته تنیس ساحلی کشورمان یادآور شد: این مسابقات به صورت بین‌المللی برگزار می‌شود که در تقویم جهانی نیز ثبت شده و ما با میزبانی چنین رویداد‌هایی به دنبال آن هستیم تا فضای مناسب را برای ارتقای رنکینگ ورزشکاران فراهم کنیم.

گفتنی است این مسابقات طی روز‌های ۲۴ تا ۲۶ آبان (هفته اول) و ۲۷ تا ۲۹ این ماه (هفته دوم) در جزیره کیش برگزار خواهد شد.