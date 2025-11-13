باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در جریان سفر به استان قم در دیدار با قضات و کارکنان قضایی دادگستری این استان، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات قضات و کارکنان قضایی قم، بیان کرد: یکی از شاخصه‌هایی که برای ما در قوه قضاییه اصالت دارد، میزان گسترش عدالت است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: دومین رکن و شاخص که برای ما در قوه قضاییه از اصالت برخوردار است رضایت مردم و مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی است. باید مواجهه و برخورد ما با مردم در نهایت احترام و تکریم باشد؛ چنانچه این اصل را رعایت نکنیم، حتی آن کسی که رأی محکمه به نفع او صادر شده نیز از ما ناراضی خواهد بود.

وی ضمن تبیین و تشریح فرایند به‌روز رسانی و ارتقاء سند تحول و تعالی قضایی، گفت: با وجود آنکه در فرایند تنظیم و تدوین نسخه روزآمد شده سند تحول و تعالی قضایی، از نخبگان و صاحب‌نظران داخل و خارج از قوه قضاییه، مکرر نظرخواهی شد، اما باز هم ما اعتقاد نداریم که این سند، وحی منزل است؛ بنابراین راه را برای اصلاح و ارتقاء هرچه بیشتر آن باز گذاشته‌ایم؛ بنابراین نخبگان و صاحب‌نظران همچنان فرصت دارند تا نقطه‌نظرات خود را در باب ارتقاء سند مزبور به ما واصل کنند. همچنین چنانچه فرد یا افرادی فارغ از مفاد سند تحول، دارای ایده و ابتکار برای ارتقاء و بهبود خدمات‌رسانی‌های قوه قضاییه هستند، ما با آغوش باز، پذیرای ایده‌ها و ابتکارات آنها خواهیم بود.

رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، بیان داشت: مقامات قضایی اهتمام ویژه‌ای به مبحث گسترش بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مصالحه و اصلاح ذات‌البین داشته باشند و این امر را منحصر به سازوکارهای اداری و شبه‌اداری شوراهای حل اختلاف نکنند. خیلی از اوقات کاری که از من و شما ساخته نیست از یک کاسب معمولی در یک صنف ساخته است.

قاضی‌القضات افزود: من چندی پیش نیز اشاره داشتم که حتی می‌توان [در چارچوب قوانین و ضوابط] از سازوکارهای مبتنی بر صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی، اقتصادی و مسائلی که بین دولت و مردم مطرح است استفاده کرد. گاهی یک جوان، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و یک شعاری را سر می‌دهد و عنادی هم ندارد؛ خُب، چنانچه ما او را به زندان بیفکنیم، عواقب و تبعاتی بوجود می‌آید، از جمله آنکه احتمالاً آن جوان در شغل و ازدواج خود با مشکل مواجه می‌شود؛ از سویی دیگر، دشمنان و معاندین نیز سوءاستفاده می‌کنند؛ در چنین مواردی می‌توان از ظرفیت روحانیون، نخبگان و صاحبان کلام و نفس، بهره گرفت و بدین‌واسطه کاری کرد آن جوان به حقیقت پی ببرد و از اعماق وجود، اظهار ندامت کند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ بواسطه آن فضایی که پیش آمد، پرونده‌های کثیری تشکیل شد؛ چنانچه همه آن پرونده‌ها منجر به صدور و اجرای حکم می‌شد، عواقب و آسیب‌هایی پدید می‌آمد؛ ما پس از تفکر و بحث و فحص، به این نتیجه رسیدیم که به‌صورت معیاری، پرونده آن دسته از متهمین و محکومین واجد شرایط را که به نحوی از انحاء در وقایع سال ۱۴۰۱ دخیل بودند، در فرآیند عفو قرار دهیم؛ امری که محقق شد و به موجب آن حدود ۹۰ هزار پرونده، تعیین تکلیف شدند؛ البته ما مدعی نیستیم که از صفر تا صدِ آن فرآیند، نفع و سود بود، اما به هر ترتیب، منافعش از مضارش خیلی بیشتر بود.

رئیس قوه قضاییه در پایان سخنانش بر مقوله اتقان آراء در محاکم قضایی و شناسایی آسیب‌ها و نقاط ضعفی که سبب نقص و نقض آرای قضایی می‌شوند، تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم نیز در این مراسم، از کاهش قابل ملاحظه میزان ارتکاب جرایم خشن در این استان خبر داد.

وی با اشاره به اجرای کامل و صددرصدی راهکارهای سند تحول قضایی در مجموعه قضایی استان قم، گفت: طی هفت ماه نخست سال جاری، ۶۴ هزار پرونده به صورت تمام الکترونیک در مراکز و مراجع قضایی استان قم، مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان قم همچنین از انجام ۱۵ هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی دادگستری استان طی هفت ماه نخست سال جاری خبر داد.

همچنین در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، سازمان‌های تابعه و شوراهای حل اختلاف استان قم، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.

رییس قوه قضاییه امروز به منظور دیدار با شماری از مراجع تقلید و علما، دیدار با قضات و مسئولان قضایی قم و پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیات عالی قضایی به این استان سفر کرد.

۷۰ درصد آسیب‌ها با اجرای دقیق قوانین و هماهنگی دستگاه‌ها قابل پیشگیری است

رییس قوه قضاییه گفت: با اجرای دقیق قوانین موجود و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی می‌توان بیش از ۷۰ درصد از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های کشور را پیشگیری کرد.

وی افزود: گاهی تصور می‌شود که برای حل مشکلات نیاز به قوانین جدید یا اعتبارات بیشتر است، در حالی که با اجرای درست همین قوانین و استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توان بخش عمده‌ای از معضلات را برطرف کرد.

رئیس قوه قضاییه به دستور خود به دادستان کل کشور اشاره کرد و گفت: تمامی دادستان‌ها موظف شده‌اند با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، با برنامه‌ریزی دقیق، جریان‌های سازمان‌یافته و مرتبط با دشمن را شناسایی و از فعالیت آنان جلوگیری کنند.

وی افزود: دشمن به‌دنبال ایجاد نارضایتی و دلسرد کردن مردم است. ما باید با تلاش مضاعف و استفاده از هر میزان امکانات و اختیارات موجود، در خدمت مردم باشیم و اجازه ندهیم دشمن به هدف خود برسد.

تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها

وی با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی گفت: در همین جلسه هر اختیاری که در قوه قضاییه قابل تفویض باشد، به رییس کل دادگستری قم واگذار می‌شود تا خدمت به مردم سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود.

محسنی اژه‌ای افزود: تجربه نشان داده است که با همین میزان اختیار و قوانین موجود، مشکلات چند ده‌ساله مردم در بسیاری از استان‌ها حل شده است. تصمیم‌گیری در سطح استان با شناخت دقیق از مسائل محلی، سرعت و دقت اجرای امور را افزایش داده و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

دشمن پس از شکست‌های نظامی، بر جنگ نرم متمرکز شده است

رئیس قوه قضاییه با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی گفت: امروز این رژیم بیش از هر زمان دیگری در تنگنا قرار دارد و با شکست‌های نظامی، اطلاعاتی و حیثیتی مواجه است. نفرت جهانی از این رژیم بی‌سابقه است و این نتیجه مقاومت ملت‌های منطقه و ایستادگی ملت ایران است.

وی افزود: آمریکا نیز امروز با بحران‌های داخلی گسترده مواجه است. تظاهرات مردم در شهرهای کوچک و بزرگ علیه سیاست‌های دولت، نشان‌دهنده فرسایش درونی نظام سلطه است.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: دشمنان پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر عرصه فرهنگی و اعتقادی قرار داده‌اند. آنان می‌کوشند با تحریف ارزش‌ها و ناامیدسازی نسل جوان، وحدت و ایمان جامعه را هدف قرار دهند.

رئیس قوه قضاییه گفت: همه اقشار جامعه باید با بصیرت و هوشیاری مراقب باشند تا ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنند. نباید اجازه دهیم مسائل کوچک داخلی بهانه‌ای برای سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه شود و دشمن بتواند آرامش و انسجام جامعه را خدشه‌دار کند.

وی افزود: تفرقه و بی‌اعتمادی، همان چیزی است که دشمن به‌دنبال آن است. بنابراین با درایت و هم‌فکری باید از بروز اختلافات بی‌مورد جلوگیری کرده و اتحاد میان مردم و مسئولان را حفظ کنیم.

حفظ ایمان، وحدت و خدمت بی‌منت؛ سه محور اصلی در مسیر پیشرفت کشور

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در برابر فشارهای خارجی و جنگ نرم دشمن، مهم‌ترین وظیفه ما تقویت ایمان مردم، حفظ وحدت ملی و خدمت صادقانه به آنان است. باید نشان دهیم که مسئولان نظام با اخلاص، شبانه‌روز در تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم هستند.

