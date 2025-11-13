رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا در حال مذاکره برای یک توافق همکاری نظامی ۲۰ ساله هستند که دو برابر توافق‌های پیشین خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش‌های آمریکایی فاش کردند که رژیم تروریستی اسرائیل و آمریکا در حال مذاکره برای نهایی کردن یک توافق جدید همکاری نظامی هستند که ۲۰ سال به طول خواهد انجامید، یعنی دو برابر مدت زمان توافق‌های قبلی.

توافق فعلی، که در سال ۲۰۱۶ و در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما امضا شد، در سال ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد. تل‌آویو تلاش می‌کند تا توافق جدید را در سال آینده (۲۰۲۶) نهایی کند.

واشنگتن و تل‌آویو پیش‌تر سه توافق امنیتی ۱۰ ساله در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶ امضا کرده بودند که ارزش آنها بین ۲۱ تا ۳۸ میلیارد دلار متغیر بود. در همین حال، کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۴ یک بسته کمکی چند میلیارد دلاری اضافی برای رژیم تروریستی اسرائیل را طی جنگ غزه تصویب کرد.

مقامات صهیونیست امیدوارند که با وجود کاهش کمک‌های خارجی توسط دولت دونالد ترامپ، میزان کمک‌ها در توافق جدید افزایش یابد. مذاکرات برای تفاهم‌نامه امنیتی جدید به دلیل جنگ غزه به تأخیر افتاده بود، اما اخیرا از سر گرفته شده است.

 رژیم تروریستی اسرائیل این پیشنهاد را ارائه کرده است: تمدید مدت توافق به ۲۰ سال و اختصاص بخشی از بودجه برای تحقیقات مشترک در زمینه‌های فناوری نظامی، هوش مصنوعی و سیستم دفاعی گنبد طلایی.

یک مقام اسرائیلی به رسانه‌های آمریکایی توضیح داد که این رویکرد با هدف جلب نظر دولت ترامپ از طریق ایجاد منفعت مستقیم برای ارتش آمریکا طراحی شده است. او در این خصوص گفت: «این یک تفکر خارج از چارچوب است؛ ما می‌خواهیم بیشتر بر همکاری دوجانبه تمرکز کنیم و آمریکایی‌ها از این ایده استقبال کرده‌اند.»

