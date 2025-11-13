تیم دوبل تنیس روی میز زنان ایران با پیروزی مقابل ترکیه به مدال طلای بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی ایران و ترکیه در فینال مسابقات دوبل تنیس روی میز بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض امروز (پنجشنبه، ۲۲ آبان) به مصاف هم رفتند که تیم ایران به پیروزی رسید و قهرمان شد.

تیم دوبل ایران با ترکیب ندا شهسواری و شیما صفایی در مصاف با تیم ترکیه با حساب سه بر یک پیروز شد و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد. 

تیم زنان ایران ۳ - ۱ تیم زنان ترکیه 

۹ بر ۱۱، ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۸

تیم دو بل مردان ایران هم با ترکیب بنیامین فرجی و امیرحسین هدایی به مدال برنز این بازی‌ها رسید.

برچسب ها: تنیس روی میز بانوان ، بازی های کشور های اسلامی
خبرهای مرتبط
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض؛
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ هت‌تریک زنان موی‌تای ایران در راهیابی به فینال
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض؛
محمدی: مدالم را به شهید سجاد زبرجدی تقدیم می‌کنم/ توسل به شهدا حتما جواب می‌دهد
بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض؛
توزیع مدال وزنه برداری توسط رئیس کمیته ملی المپیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدال برنز پینگ پنگ بازان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
تیم ملی والیبال زنان برنزی شد
جریمه استقلال، سپاهان و فولاد توسط کمیته انضباطی
ایران ۰ - ۰ العین امارات/ گزارش زنده بازی
مانچینی سرمربی السد شد + عکس
شکست تیم ملی هندبال زنان برابر ترکیه در اولین گام از کشور‌های اسلامی
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر کیپ‌ورد
بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا در بانکوک؛ شکست بانوان ایران مقابل تایلند
امبومو بازیکن ماه لیگ جزیره شد
جلسه ادامه‌دار مدیر آکادمی پرسپولیس با مدیرعامل؛ اولتیماتوم حدادی به شاهرودی
آخرین اخبار
تبریک بقائی به مردم و دولت عراق به خاطر برگزاری موفق انتخابات مجلس این کشور
قهرمانی تیم پینگ‌پنگ زنان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
ایران ۰ - ۰ العین امارات/ گزارش زنده بازی
بازی‌های کشور‌های اسلامی؛ هت‌تریک زنان موی‌تای ایران در راهیابی به فینال
حذف پرهام مقصودلو از جام جهانی شطرنج ۲۰۲۵
جلسه ادامه‌دار مدیر آکادمی پرسپولیس با مدیرعامل؛ اولتیماتوم حدادی به شاهرودی
شکست دختران دانش آموز ایران برابر برزیل در فوتسال قهرمانی جهان
ترکیب تیم ملی فوتبال ایران برابر کیپ‌ورد
کی‌مرام: تنیسور‌ها خود را برای جایزه ۸ هزار دلاری به چالش بکشند
پایان روز نخست دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر؛ حضور ۳ نماینده ایران در جمع ۸ نفر برتر
از اعتصاب بازیکنان نیجریه تا رد ادعای بازگشت مسی + فیلم
امبومو بازیکن ماه لیگ جزیره شد
اینچه درگاهی: تخصیص فقط ۱۷ میلیارد تومان بودجه به فدراسیون ژیمناستیک/ به مهربانی بیشتری از سوی مسئولین نیاز داریم + فیلم
مانچینی سرمربی السد شد + عکس
شکست تیم ملی هندبال زنان برابر ترکیه در اولین گام از کشور‌های اسلامی
جریمه استقلال، سپاهان و فولاد توسط کمیته انضباطی
بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا در بانکوک؛ شکست بانوان ایران مقابل تایلند
مدال برنز پینگ پنگ بازان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی
تیم ملی والیبال زنان برنزی شد
ترکیب احتمالی ایران برابر کیپ ورد
ایران - کیپ‌ورد؛ نبرد شاگردان قلعه‌نویی با تیم شگفتی‌ساز آفریقایی
چهار مدال برنز نمایندگان موی‌تای ایران قطعی شد
تیم ۱۰۰×۴ شنای آزاد ایران چهارم شد
تیم ملی والیبال ایران فینالیست شد
قهرمانی کاراته‌کا‌های ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی + عکس
صالح اباذری دستش از رسیدن به مدال طلا کوتاه ماند
مرتضی نعمتی نقره‌ای شد