باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های ملی ایران و ترکیه در فینال مسابقات دوبل تنیس روی میز بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض امروز (پنجشنبه، ۲۲ آبان) به مصاف هم رفتند که تیم ایران به پیروزی رسید و قهرمان شد.

تیم دوبل ایران با ترکیب ندا شهسواری و شیما صفایی در مصاف با تیم ترکیه با حساب سه بر یک پیروز شد و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

تیم زنان ایران ۳ - ۱ تیم زنان ترکیه

۹ بر ۱۱، ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۸

تیم دو بل مردان ایران هم با ترکیب بنیامین فرجی و امیرحسین هدایی به مدال برنز این بازی‌ها رسید.