این روزها دیدن موش‌های کوچک و بزرگ گلایه اهالی محله سلامت را به همراه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -در روز‌هایی که سرمای پاییزی قم مردم را به خانه‌ها کشانده، حضور بی‌وقفه‌ موش‌ها در محله‌ سلامت، به دغدغه‌ای تازه و نگران‌کننده تبدیل شده است. ساکنان این منطقه از تردد آزادانه‌ جوندگان در شب‌ها و حتی نفوذ آنها به مراسم‌های خانگی خبر می‌دهند؛ وضعیتی که نه‌تنها آسایش، بلکه امنیت روانی مردم را تهدید می‌کند.

حضور این جوندگان موذی علاوه بر این که چهره زیبای این خیابان‌ها را نشانه رفته است باعث ایجاد ترس و نگرانی در میان ساکنین و کاسب‌ها و رهگذران این شده است.

از دیگر مشکلات ایجاد شده توسط موش‌ها می‌توان به آسیب رساندن به اموال و مواد غذایی و بروز مشکلات بهداشتی اشاره کرد.

مشکلاتی که طبق گفته ساکنان این محله‌ها از سوی مرکز بهداشت و شهرداری پاسخ و یا اقدامی برای حل این معضل داده نشده است.

 یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش جمعیت موش‌ها، وجود منابع غذایی مناسب در محیط است. بنابراین، شهروندان باید از ریختن زباله در معابر خودداری کرده و سطل‌های زباله را به طور مرتب تخلیه کنند.

«شب‌ها جرأت نمی‌کنیم در خانه را باز بگذاریم»

یکی از شهروندان محله سلامت می‌گوید: چندین بار شاهد حضور موش‌ها در سطح خیابان بوده‌ام و حتی از ترس، فریاد زدم. شب‌ها موش‌ها آزادانه در خیابان‌ها می‌چرخند و هنگام برگزاری مراسم در منازل، مردم جرأت باز گذاشتن در‌ها را ندارند.

شهرداری و بهداشت قم در برابر مطالبه‌ عمومی

 شهروندان انتظار دارند که نهاد‌های مسئول همچون شهرداری و بهداشت  با اجرای طرح‌های ضربتی، سم‌پاشی هدفمند و اصلاح زیرساخت‌های شهری، به این بحران پاسخ دهند.

سلامت را به محله سلامت  بازگردانید

محله‌ای که نامش «سلامت» است، نباید جولانگاه جوندگان باشد. آیا وقت آن نرسیده که سلامت را به محله سلامت بازگردانده شود؟

