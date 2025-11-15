باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تصویب پیشنویس قانون اعدام اسرای فلسطینی در کنست رژیم صهیونیستی گفت: اقدامی که اخیراً در رژیم صهیونیستی رخ داده است، یعنی تصویب پیشنویس اعدام اسرای حماس که در مجلس رژیم صهیونیستی رقم خورد و آنها با شادی و پخش شیرینی از آن استقبال کردند، نشاندهنده انتهای انحطاط در جامعه بینالمللی است.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس اظهار کرد: اگر ما این همه دم از حقوق بشر میزنیم، اعلامیهٔ حقوق بشر، معاهده منع گسترش سلاحهای جمعی و مسائلی از این دست که شعارش خیلی داده میشود، امروز که توافق آتشبس بین حماس و رژیم صهیونیستی برقرار است و در حال تبادل اسرا هستند، قانون اعدام کردن اسیر، آن هم بهصرف اینکه به یک گروهی منتسب باشند نشاندهنده جنایتکار بودن رژیم صهیونیستی و آمریکا است.
حجتالاسلام نقدعلی تاکید کرد: این برای ما درس است که واقعاً مراقب باشیم چون در آیات شریف به اوج کینه و بغض صهیونیستها هم اشاره شده است.
نایبرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان کرد: مجامع ساکت بینالمللی نباید سکوت کنند؛ وزارت خارجه باید نسبت به این مسئله موضع بگیرد، رایزنیِ سیاسی کند و از تمام ظرفیتها برای تهییج افکارِ عمومی و برای اقدام سیاستمداران جهان که جلوی این اقدام جنایتکارانه را بگیرند، استفاده کند.