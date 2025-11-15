باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به آنکه از پیک برداشت زعفران عبور کردیم، برآوردها نشان می دهد که تولید زعفران کاهش چشمگیری داشته است به طوریکه کشاورزان از عملکرد پایین گزارش می دهند و در برخی مناطق ۴۰ تا ۶۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش تولید خواهیم داشت.

به گفته وی، طبق روال همه ساله ۱۵ آذر برداشت به پایان می رسد که در آن مقطع با جمع بندی آمار استان ها می توان برآورد دقیقی از تولید داشت.

حسینی ادامه داد: با توجه به موانع سد راه صادرات بدیهی است که قاچاق رونق می گیرد که متاسفانه نسبت به حفظ منافع ملی، بازگشت ارز و کارآفرینی تعهدی ندارند.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که ماهانه ۱۰ تن زعفران از مرزهای کشور قاچاق می شود، درحالیکه بستر مناسب برای صادرات قانونی داشته باشیم، شاهد رشد صادرات خواهیم بود.

حسینی از افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت زعفران نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: افزایش قیمت زعفران نویدی برای کشاورزان که به تولید در سال های آتی دلگرم شوند، حال اگر دولت یا نهادها که وظیفه خدمت رسانی به شفافیت صادرات و تولید است، نتوانند به وظایف خود عمل کنند نمی توان انتظار داشت که تولیدکننده به ارزش واقعی محصول خود دست یابد.

عضو شورای ملی زعفران حداقل قیمت هرکیلو زعفران ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون و حداکثر ۲۰۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با رفع موانع صادراتی و نیاز دنیا به زعفران، پتانسیل دستیابی به بالاترین رقم صادرات داریم. گفتنی است برای صادرات هرکیلو زعفران بین ۳ تا ۴ هزار دلار ارزآوری خواهیم داشت.