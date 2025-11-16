رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور از برنامه‌ریزی این سازمان برای مقابله با فعالیت روان‌شناسان و مشاوران فاقد مجوز حرفه‌ای با همکاری قوه قضاییه و نهاد‌های اجتماعی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در دنیای پرچالش امروز، مراجعه به روانشناسان و مشاوران به امری ضروری برای حفظ سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی تبدیل شده است. متاسفانه در این میان، افرادی سودجو با ارائه خدمات غیرتخصصی و فاقد اعتبار، نه تنها به اعتماد عمومی خدشه وارد می‌کنند، بلکه سلامت روان جامعه را نیز به خطر می‌اندازند.

محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به افزایش فعالیت افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در حوزه روان‌شناسی و مشاوره گفت: چند سال گذشته فهرست ۸۰۰ نفر از روان‌شناسان غیرمجاز را از طریق سایت سازمان منتشر کردیم که با استقبال عمومی مواجه شد، اما متأسفانه در حال حاضر تعداد این افراد بار دیگر افزایش یافته است.

وی افزود: در برنامه‌های آتی سازمان، با همکاری قوه قضاییه و نهاد‌های اجتماعی دیگر، تصمیم داریم از فعالیت این افراد جلوگیری کنیم. وظیفه اصلی سازمان نظام روان‌شناسی، آگاهی‌بخشی به شهروندان و معرفی افراد فاقد صلاحیت به مراجع قضایی است و نحوه برخورد قانونی با آنها بر عهده قوه قضاییه خواهد بود.

حاتمی گفت: یکی از برنامه‌های اصلی ما، تعیین مرز‌های صلاحیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران است تا هر فرد تنها در حوزه تخصص خود فعالیت کند.

وی گفت: با راه‌اندازی سامانه نظارت پسینی، فرآیند رتبه‌بندی روانشناسان نیز اجرایی خواهد شد که بر اساس امتیازات کسب‌شده در این سامانه، رتبه‌بندی حرفه‌ای انجام می‌شود.

United States of America
ناشناس
۱۱:۰۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
دقت کردین در صف نون واییییییییییی در صف اجناس فقط مردم عادی هستند
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۱:۰۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
خب به مردم کار بدین که دزدیییی اختلاس نکنننننن دورغ کمتر بکین کمفشوروشی نکنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
مردم اگر میخواهند در امن و امان باشند و زندگی بدون دغدغه داشته باشند
به هیچ وجه به هیچ سایتی اعتماد و باور و قبول نکنند
مگر اینه از سازمان پزشکی راجع به دکتر بودن او مطمین شوند
فضای مجازی نه فضای واقعی
اینو درک و بفهمید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
سازمان نظام روانشناسی حتی روی کلینیکها مجوز دار هم هیچگونه نظارتی ندارد. در حالیکه اثر درمانی نوروفیدبک در هیچ سازمان یا مقاله علمی تایید نشده، تمامی کلینیک ها برای درآمد هنگفت و آسان، به شکل گسترده و گاهی اجبار مراجع از این روش بی اثر استفاده می کنند. در یکی از کلینیکهای معروف تهران، فرزندان صاحب کلینیک که مدرک معتبر ندارند به کار درمان مشغولند. هیچ نطارتی بر پرداخت حقوق کارکنان و روانشناسانی که در کلینیکها کار می کنند وجود ندارد. صاحب کلینک برای فرار مالیاتی مراجع را مجبور به پرداخت کارت به کارت می کند و سپس همان ابتدا 60 درصد از هزینه هر مشاوره را به عنوان مالیات و حق کلینیک بر میدارد. ما نفهمیدیم کار سازمان نظام روانشناسی چیست؟
۰
۳
پاسخ دادن
