باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در دنیای پرچالش امروز، مراجعه به روانشناسان و مشاوران به امری ضروری برای حفظ سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی تبدیل شده است. متاسفانه در این میان، افرادی سودجو با ارائه خدمات غیرتخصصی و فاقد اعتبار، نه تنها به اعتماد عمومی خدشه وارد میکنند، بلکه سلامت روان جامعه را نیز به خطر میاندازند.
محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به افزایش فعالیت افراد فاقد صلاحیت حرفهای در حوزه روانشناسی و مشاوره گفت: چند سال گذشته فهرست ۸۰۰ نفر از روانشناسان غیرمجاز را از طریق سایت سازمان منتشر کردیم که با استقبال عمومی مواجه شد، اما متأسفانه در حال حاضر تعداد این افراد بار دیگر افزایش یافته است.
وی افزود: در برنامههای آتی سازمان، با همکاری قوه قضاییه و نهادهای اجتماعی دیگر، تصمیم داریم از فعالیت این افراد جلوگیری کنیم. وظیفه اصلی سازمان نظام روانشناسی، آگاهیبخشی به شهروندان و معرفی افراد فاقد صلاحیت به مراجع قضایی است و نحوه برخورد قانونی با آنها بر عهده قوه قضاییه خواهد بود.
حاتمی گفت: یکی از برنامههای اصلی ما، تعیین مرزهای صلاحیت حرفهای روانشناسان و مشاوران است تا هر فرد تنها در حوزه تخصص خود فعالیت کند.
وی گفت: با راهاندازی سامانه نظارت پسینی، فرآیند رتبهبندی روانشناسان نیز اجرایی خواهد شد که بر اساس امتیازات کسبشده در این سامانه، رتبهبندی حرفهای انجام میشود.