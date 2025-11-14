کارشناس اقتصادی گفت: با اجرای صورت‌حساب الکترونیکی شاهد تقویت و شفافیت در حوزه مالیاتی کشور خواهیم بود.

باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری- صورت‌حساب الکترونیکی یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه اقتصاد کشور به شمار می‌رود که در حال حاضر اجرای این طرح تا حدودی اجرایی شده و سازمان مالیاتی در حال برنامه‌ریزی برای اجرای کامل این طرح است؛ چراکه با اجرای صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی شاهد برقراری شفافیت مالیاتی خواهیم بود.

در همین راستا مهدی آبادی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه صورت‌حساب الکترونیکی یک طرح تکنیکی نیست؛ بلکه یک اصلاح ساختاری اقتصادی است، گفت: با اجرای این طرح شاهد کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمد پایدار دولت، کاهش فساد، تقویت شفافیت و نظم مالی خواهیم بود.

او بیان کرد: این طرح یکی از مؤثرترین اقدامات در ۲۰ سال اخیر برای اصلاح اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

آبادی یادآور شد: با اجرای ۹۰ درصد طرح صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی و رسیدگی پرونده‌ها به‌صورت سیستمی، نقش سلیقه‌ای و انسانی به حداقل می‌رسد.

وی افزود: کاهش برخوردهای سلیقه‌ای ممیزان، تبعیض و فساد و افزایش اعتماد مودیان به نظام مالیاتی از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه معامله از لحظه صدور تا ثبت در سامانه صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی مالیاتی قابل مشاهده است، گفت: بنابراین فرار مالیاتی، فاکتور صوری و معاملات پنهانی به‌شدت کاهش می‌یابد.

وی افزود: پیش از این، سازمان مالیاتی برای شناسایی درآمد واقعی مودیان نیازمند رسیدگی‌های میدانی بود، اما اکنون اطلاعات به‌صورت خودکار، لحظه‌ای و سیستمی ثبت می‌شود.

آبادی افزود: کاهش قابل‌توجه فرار مالیاتی و شفاف‌تر شدن چرخه مالی کشور از مهم‌ترین نتایج سامانه صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۲ طلافروشان موظف‌اند صورت‌حساب الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ صادر کنند، گفت: در عین حال، بخشنامه‌ای از سازمان مالیاتی صادر شده است که «مشمولان معاف از صدور صورت‌حساب الکترونیکی» را برای سال ۱۴۰۴ مشخص می‌کند.

وی افزود: با اجرای صورت‌حساب الکترونیکی، ریسک خطاهای انسانی و تفاوت‌گذاری در بررسی صورت‌حساب‌ها کاهش می‌یابد؛ چون سیستم به‌صورت پیشینی صورت‌حساب‌ها را بررسی می‌کند.

 

 

تبادل نظر
