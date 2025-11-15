مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: در شرایط بحرانی افزایش قیمت یا کمبود در بازار اقدام به توزیع مرغ منجمد در استان‌ها خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام کشور گفت: توزیع مرغ منجمد به عنوان ذخایر راهبردی در اختیار پشتیبانی امور دام است و این طور نیست که در هر زمان و میزان دلخواه اقدام به توزیع کنیم، بلکه توزیع ذخایر آیین نامه ای دارد که در شرایط بحرانی افزایش یا کمبود در بازار اقدام به توزیع در استان ها خواهیم کرد.

به گفته وی، روزانه ورودی مرغ به استان ها و شهرها رصد می کنیم  که در صورت نیاز پس از اعلام مدیران استانی به مقدار مورد نیاز در راستای تنظیم بازار توزیع می کنیم تا کمبود را جبران کنیم.

جعفری ادامه داد: طی روزهای گذشته به میزان مورد نیاز اعلامی مرغ منجمد در تهران و دیگر استان ها توزیع شده است.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام درباره آخرین وضعیت  توزیع گوشت قرمز گفت: ذخایر گوشت مرغ و قرمز همانند یکدیگر است به طوریکه در صورت نیاز توزیع می شود و از طرفی تمام تلاشمان برآن است که ذخایر از محل داخل تامین شود و درصورت خالی بودن قفسه ها اقدام به عرضه خواهیم کرد.

