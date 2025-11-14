باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه‌ها گزارش داده‌اند که معامله احتمالی فروش جنگنده‌های «اف-۳۵» به عربستان توسط دولت ترامپ، نگرانی‌هایی درباره توانایی نظامی رژیم تروریستی اسرائیل در مقابل کشورهای عربی ایجاد کرده است.

رژیم تروریستی اسرائیل تنها رژیمی در خاورمیانه است که این نوع جنگنده‌ها را در اختیار دارد. از سویی دیگر مسؤولان پنتاگون که معامله را بررسی کرده‌اند، نسبت به خطر درز فناوری اف-۳۵ ابراز نگرانی کرده‌اند.

دولت ترامپ و عربستان در حال نهایی کردن جزئیات معامله‌ای هستند که بر اساس آن شرکت‌های سازنده تسلیحات آمریکایی ۴۸ فروند هواپیمای جنگنده اف‌۳۵ را به ارزش میلیارد‌ها دلار به عربستان خواهند فروخت.

به گفته مسؤولان آمریکایی، معامله جنگنده‌ها و توافق دفاع مشترک در دستور کار هستند.

این نگرانی‌ها مشابه نگرانی‌هایی است که قبلا در مورد فروش اف-۳۵ به امارات متحده عربی مطرح شده بود؛ معامله‌ای که در سال ۲۰۲۰ و به عنوان بخشی از توافقات ابراهیم توسط دولت ترامپ تأیید شد، اما دولت بایدن در اوایل ۲۰۲۱ آن را برای بررسی تعلیق کرد، عمدتا به دلیل نگرانی از دسترسی چین به فناوری این هواپیما.

آمریکا مجموعه‌ای از ملاحظات امنیتی برای امارات وضع کرده بود، از جمله نصب «کلید‌های توقف» که به دولت آمریکا اجازه می‌داد در صورت لزوم هواپیما‌ها را غیرفعال کند.

مسؤولان اماراتی این الزامات را بی‌عدالتی آشکار دانستند و معامله به شکست انجامید. اکنون مسؤولان آمریکایی در حال بررسی وضع ضمانت‌های مشابه برای حفاظت از فناوری در معامله با عربستان هستند.

برای عربستان سعودی، در اختیار داشتن هواپیمای اف-۳۵ به نیروی هوایی این کشور مزایای بزرگی از جمله توانایی استتار و ارزیابی دقیق میدان نبرد پیچیده می‌دهد.

علاوه بر نگرانی‌ها درباره جایگاه رژیم تروریستی اسرائیل، یک گزارش اطلاعاتی پنتاگون خطر دیگری را نیز مطرح می‌کند؛ گزارشی که توسط آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا تهیه شده و هشدار می‌دهد چین ممکن است از طریق جاسوسی یا شراکت امنیتی با عربستان به فناوری پیشرفته این هواپیما دسترسی پیدا کند.

منبع: آر تی