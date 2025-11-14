سرشماری پاییزه حیات‌وحش پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره گلستان از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با هدف پایش جمعیت گونه‌های شاخص و ارزیابی وضعیت زیستگاه‌ها آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، این سرشماری در ۳۴ مسیر تعیین‌شده و با مشارکت حدود ۱۶۰ نفر از نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، محیط‌بانان پارک ملی گلستان و کارشناسان ادارات محیط‌زیست استان، همیاران و جوامع محلی در حال انجام است.

سید مجتبی حسینی سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: نتایج این پایش نقش مهمی در تحلیل روند‌های جمعیتی گونه‌های کلیدی، برنامه‌ریزی اقدامات حفاظتی و مدیریت صحیح زیستگاه‌های ارزشمند پارک ملی گلستان خواهد داشت.

پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره گلستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های کشور، زیستگاه گونه‌های برجسته‌ای همچون مرال، شوکا، کل و بز، قوچ و میش، پلنگ ایرانی و بسیاری دیگر است که سرشماری‌های منظم سالانه در پایش وضعیت آنها نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

منبع: محیط زیست گلستان 

برچسب ها: سرشماری ، قوچ ومیش
