باشگاه خبرنگاران جوان، این سرشماری در ۳۴ مسیر تعیین‌شده و با مشارکت حدود ۱۶۰ نفر از نمایندگان سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، محیط‌بانان پارک ملی گلستان و کارشناسان ادارات محیط‌زیست استان، همیاران و جوامع محلی در حال انجام است.

سید مجتبی حسینی سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان گفت: نتایج این پایش نقش مهمی در تحلیل روند‌های جمعیتی گونه‌های کلیدی، برنامه‌ریزی اقدامات حفاظتی و مدیریت صحیح زیستگاه‌های ارزشمند پارک ملی گلستان خواهد داشت.

پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره گلستان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های کشور، زیستگاه گونه‌های برجسته‌ای همچون مرال، شوکا، کل و بز، قوچ و میش، پلنگ ایرانی و بسیاری دیگر است که سرشماری‌های منظم سالانه در پایش وضعیت آنها نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

منبع: محیط زیست گلستان