پس از اصرار اردوغان بر تجزیه رسمی قبرس، رئیس جمهور این کشور هشدار داد که چنین مواضعی مانع پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا خواهد شد.

نیکوس کریستودولیدس، رئیس جمهور قبرس با اشاره به صحبت‌های روز گذشته رجب طیب اردوغان درباره تجزیه قبرس و اجرای راه حل دو کشوری برای آن، گفت که اگر آنکارا امیدوار است در تلاش‌ها برای پیوستن به اتحادیه اروپا پیشرفتی داشته باشد باید از اصرار خود برای ایجاد دو کشور در جزیره قبرس دست بردارد.

رئیس جمهور قبرس که به آلمان سفر کرده و با فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور دیدار کرد، صراحتا گفت که موضع ترکیه در مورد قبرس مانعی برای جاه طلبی‌های این کشور در پیوستن به اتحادیه اروپا است.

او همچنین تاکید کرد که آنکارا نباید به صندوق دفاعی این بلوک دسترسی پیدا کند و گفت که ترکیه اگرچه عضو ناتو است، اما هیچ توافق دفاعی یا امنیتی با اتحادیه اروپا ندارد.

قبرس در ژانویه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد. این کشور با ترکیه که دهه‌هاست نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است، هیچ روابط دیپلماتیکی ندارد. قبرس در سال ۱۹۷۴ در حمله ترکیه به دو بخش تقسیم شد: بخش جنوبی قبرس که به طور بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و بخش شمالی قبرس که ترک‌نشین است و فقط آنکارا آن را به عنوان یک کشور جداگانه به رسمیت می‌شناسد.

اقدام ترکیه در اشغال بخش شمالی قبرس به طور گسترده توسط جامعه بین‌المللی به عنوان اقدامی غیرقانونی شناخته می‌شود. قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل، از جمله قطعنامه‌های شورای امنیت، ورود نظامی ترکیه به قبرس در سال ۱۹۷۴ و اشغال مناطق شمالی را محکوم کرده و خواستار احترام به تمامیت ارضی قبرس شده‌ است.

با این حال، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز گذشته گفت که آنکارا معتقد است «واقع‌بینانه‌ترین راه» برای حل بن‌بست سیاسی بر سر قبرس، داشتن دو کشور در این جزیره است.

منبع: رویترز