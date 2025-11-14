باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتسال دانش‌آموزی دختران ایران عصر امروز در دومین دیدار رقابت‌های قهرمانی فوتسال دانش‌آموزان جهان به مصاف بلژیک رفت و توانست با پیروزی یک بر صفر اولین برد خود را در برزیل جشن بگیرد.

در این دیدار که نیمه اول آن با تساوی بدون گل به پایان رسید، در نیمه دوم فشار حملات شاگردان نرگس علوانی بیشتر شد تا در نهایت شوت سرکش ستایش یوسفی منجر به گل سه امتیازی ایران شود.

تیم ملی دانش‌آموزی دختران ایران فردا در حالی باید برای نتیجه‌گیری به مصاف ترکیه برود که این تیم بازی اول خود مقابل بلژیک را ۶ بر صفر پیروز شده و امشب نیز به مصاف برزیل۲ میزبان خواهد رفت که نتیجه این بازی تکلیف صعودکنندگان از گروه را مشخص خواهد کرد.