تیم فوتسال دانش‌آموزی دختران ایران موفق به ثبت اولین پیروزی خود در رقابت‌های فوتسال دانش‌آموزان جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتسال دانش‌آموزی دختران ایران عصر امروز در دومین دیدار رقابت‌های قهرمانی فوتسال دانش‌آموزان جهان به مصاف بلژیک رفت و توانست با پیروزی یک بر صفر اولین برد خود را در برزیل جشن بگیرد.

در این دیدار که نیمه اول آن با تساوی بدون گل به پایان رسید، در نیمه دوم فشار حملات شاگردان نرگس علوانی بیشتر شد تا در نهایت شوت سرکش ستایش یوسفی منجر به گل سه امتیازی ایران شود.

تیم ملی دانش‌آموزی دختران ایران فردا در حالی باید برای نتیجه‌گیری به مصاف ترکیه برود که این تیم بازی اول خود مقابل بلژیک را ۶ بر صفر پیروز شده و امشب نیز به مصاف برزیل۲ میزبان خواهد رفت که نتیجه این بازی تکلیف صعودکنندگان از گروه را مشخص خواهد کرد.

برچسب ها: فوتسال دانش آموزان ، مسابقات فوتسال ، فوتسال دختران
خبرهای مرتبط
قضاوت لیلا جعفری در بازی‌های کشور‌های اسلامی
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ پیروزی پرگل پسران ایران مقابل ترکیه در گام نخست
شکست دختران دانش آموز ایران برابر برزیل در فوتسال قهرمانی جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پخش رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ + فیلم
فرانسه به جام جهانی صعود کرد/ پیروزی ایتالیا و انگلیس و شکست پرتغال+ فیلم
سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان زود بود/ اوسمار سیستم هجومی را اجرا می‌کند
بازی با مصر در فینال تجربه متفاوتی خواهد بود/ اسامی در تیم ملی بازی نمی‌کنند
تیم کیپ ورد با برنامه و روان‌تر از ما بازی کرد/ بازی با مصر نقاط ضعفمان را مشخص می‌کند
کامرون جام جهانی را از دست داد/ نیجریه در یک قدمی صعود
قهرمانان رقابت‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جوانان ایران معرفی شدند
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ پیروزی پرگل پسران ایران مقابل ترکیه در گام نخست
تراکتور در پی تعویق دیدار با پرسپولیس/ دومین تغییر با اصرار رقم می‌خورد؟
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر قطر
آخرین اخبار
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ اولین پیروزی دختران ایران مقابل بلژیک رقم خورد
اکبری به نقره موی‌تای رسید
کمپ تمرینی رولرفری استایل (اگرسیو) برگزار شد
معرفی نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت اینلاین اسلالوم
حسن‌زاده در فینال موی‌تای نقره‌ای شد
قهرمانان رقابت‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی جوانان ایران معرفی شدند
لیموچی برنده جایزه داوطلب برتر ورزش پارالمپیکی شد
توضیحات رئیس فدراسیون انجمن ورزش‌های رزمی درباره بوکس شطرنج + فیلم
هفته چهارم لیگ بسکتبال بانوان برگزار شد
تراکتور در پی تعویق دیدار با پرسپولیس/ دومین تغییر با اصرار رقم می‌خورد؟
تیراندازی قهرمانی جهان؛ نمایندگان ایران دست خالی مصر را ترک کردند
مروری بر اتفاقات رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال در شب گذشته + فیلم
شکست تیم ملی هندبال ایران برابر قطر
فوتسال دانش‌آموزان جهان؛ پیروزی پرگل پسران ایران مقابل ترکیه در گام نخست
پخش رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵ + فیلم
شکست بسکتبال با ویلچر مردان ایران برابر ژاپن
کامرون جام جهانی را از دست داد/ نیجریه در یک قدمی صعود
فرانسه به جام جهانی صعود کرد/ پیروزی ایتالیا و انگلیس و شکست پرتغال+ فیلم
سرمربیگری پرسپولیس برای هاشمیان زود بود/ اوسمار سیستم هجومی را اجرا می‌کند
تیم کیپ ورد با برنامه و روان‌تر از ما بازی کرد/ بازی با مصر نقاط ضعفمان را مشخص می‌کند
بازی با مصر در فینال تجربه متفاوتی خواهد بود/ اسامی در تیم ملی بازی نمی‌کنند
احسانی: کاراته ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی درخشان ظاهر شد/ هدف باید بازی‌های آسیایی ناگویا باشد
لشکرکشی وایکینگ‌ها به سوی آمریکا/ پیروزی ایسلند و مجارستان
قلعه‌نویی: از انتقاد‌ها استقبال می‌کنم
ملی پوش والیبال: هم قسم شدیم بخاطر صابر کاظمی طلا بگیریم
مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی؛ دومین طلای شهسواری در تنیس روی میز
سرمربی کیپ‌ورد: ایران آینده خوبی در جام جهانی دارد
صعود ایران به رده سوم جدول مدالی در روز ششم بازی‌های کشور‌های اسلامی/ ۳ طلا و یک برنز برای ایران
درخشش ندا شهسواری با طلای بازی‌های کشورهای اسلامی
تساوی عراق و امارات در راند اول؛ کار صعود به بازی برگشت کشیده شد